布碌崙推出線上新工具 輸入地址可查房產資訊

2019-06-04 13:27 世界日報 記者顏潔恩／紐約報導



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布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)日前攜手房地產知識平台Localize.city推出一項新的網路工具，民眾可輸入地址搜尋位於布碌崙的房產資訊；網站上提供的資料包括房屋維修歷史、是否處在洪水易發區、日光採集程度等，幫民眾了解各建築物的現狀。

這項新功能是由Localize.city團隊裡150名數據科學家、城市規畫師、製圖員、記者、地理資訊系(GIS)專家合作研發，他們以人工智能為基礎，打造出一款可提供大量信息的「洞察引擎」(Insights Engine)。

該功能目前能在網站https://www.brooklyn-usa.org/localize-city/搜索，使用者只要輸入特定地址，就能看見針對該地址分析的房產信息及其周圍情況；主要內容包含社區特色、教育學區、宜居性、滋擾問題、安全、交通以及規畫等，提供全面的數據分析。

「我希望布碌崙居民能發現這項功能的意義用途，成為他們投入公民參與(Civic Engagement)的方式之一。」亞當斯說，民眾都希望有更好的生活環境，「我們的網站將幫助大眾了解詳細的房屋情況、還有反饋和評價」。