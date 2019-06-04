紐約市長白思豪第一任期 全市23萬人脫貧

2019-06-04 13:26 世界日報 記者賴蕙榆／紐約報導



紐約市長經濟機會辦公室(Office for Economic Opportunity)3日發布一年一度的「市府貧困衡量報告」(Government Poverty Measure)，顯示紐約市的貧困率自市長白思豪(Bill de Blasio)上任以來大幅下降；在他第一期任內，全市有超過23萬人脫離貧困線；對此白思豪也表示，市府計畫是在2025年時，讓80萬人脫貧。

根據報告，白思豪2014年上任後，全市貧困率大幅下降，並在其第一任期內將2013年20.7%的貧困率指數，在2017年降低至19%，創下2005年有紀錄以來的歷史新低；若按照2013年的貧困線計算，這四年間共有近23萬6500人脫離貧困線。

數據也顯示，全紐約市一家四口收支低於3萬3562元、或不超過5萬343元的「接近貧困」(涵括窮人以及陷入變窮危機者)人口，在2013年時約占45.9％，但2017年時已下降至43.1％。

對此市長經濟機會辦公室貧困線研究主任Christine Onofrio表示，政府每年釋出的貧困衡量報告，是審視紐約市貧困率的重要工具，政府履行建立更多平價屋(affordable housing)的承諾，以及改善員工有關帶薪家事假、病假等福利待遇，皆能有效降低貧困率。

她也說，上述的福利和資源對所得較低的工人而言，將有更大影響力；2013年到2017年間，紐約市中等收入者的薪資增漲14.7％，而低收入者的工資也提高了9.4％。

白思豪當日也發聲明表示，很高興看到在第一任期內紐約市的貧困率便大降，也稱相信落實「全面學前班」(Pre-K for All) 及把最低時薪調漲至15元，可大大提升城市勞動力，「我們的最終計畫是在2025年前讓80萬人脫離貧困線」。