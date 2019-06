文化和語言差異 亞裔患心理疾病多不願求助

美國亞太社會工作研究所(P.E.A.R.L Institute of New York)與紐約大學社工學院(NYU Silver School of Social Work)3日在紐約大學舉辦「探索服務亞裔人群全人健康的有效模式」(Finding Solutions to Better Serve Asian-American/Asian Mental Health Needs)研討會;與會專家認為,由於文化和語言差異,患有心理疾病的亞裔通常很少尋求心理諮詢。

本次會議邀請政策制定者、研究學者和一線從業人員參與討論,重點關注在美亞裔人群的心理健康需求和服務,分析更具文化適應性的東西方結合身心健康服務模式,倡導合理公共政策,探討未來研究的可行目標方向。

加州巴羅艾托大學(Palo Alto University)心理學和戴維斯加州大學心理學榮譽教授司徒永俊表示,由於文化背景差異,亞裔人群常常對心理健康存在誤區,對相關領域的認知和接受程度也不足;長期以來,亞裔社區的心理健康服務面臨較大挑戰。

司徒永俊說,雖有研究顯示過去十年來,亞裔罹患精神疾病的比率遠低於其他族裔,然而這並不能說明亞裔患心理疾病的可能性較低;「這種調查可能會產生偏差,亞裔可能對心理疾病的概念和認知與其他族裔有區別」。

他說,例如大多數亞裔民眾常常不認為神經衰弱是一種精神疾病,但如果將精神疾病算作心理疾病,亞裔罹患精神疾病的人群比率就會大大提高。

數據顯示,亞裔接受心理諮詢的人數也遠低於其他族裔;司徒永俊說,大多數亞裔只知道上心理診所諮詢這一條治療途徑,因此前往求助時,心理疾病多半已拖延許多,通常已非常嚴重。

他也說,大多數亞裔遇到心理疾病不願意進行心理干預,主要因為很多亞裔認為心理疾病並不影響身體器官功能,或只要增強意志力就可以支撐過去。

「此外,亞裔通常認為心理疾病是一種恥辱,再加上語言、費用等障礙,造成亞裔不願意接受心理諮詢服務。」

他還表示,由於亞裔接受心理服務的比率較低,心理諮詢服務業者在面對亞裔病人時,更應從文化和語言上幫助亞裔逐漸接受心理諮詢服務,同時利用亞裔更加注重家庭的文化傾向以及人際關係,讓更多亞裔接受心理疾病和心理諮詢服務。