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美總統出訪必帶核密碼 為何還有一整個冰箱的鮮血？

美科技巨擘成為選戰箭靶 但政府想分拆沒那麼簡單

2019-06-04 11:40聯合報 記者季晶晶╱即時報導

美國聯邦政府加強監管全球最大的幾家科技公司，業者將更容易受到新法規和聯邦訴訟的影響。主管機關正分頭對矽谷巨擘進行反托辣斯審查，國會議員也將調查這些公司是否阻礙競爭，傷害消費者權益。

紐約時報報導，科技公司是否違反反托辣斯法，一直是學術界辯論和業者抱怨的主題。 如今，美國在川普治下、民主黨要選總統和議員、消費者意識高漲，都不利於矽谷科技巨擘，這些公司因為不實訊息、侵害隱私和政治偏見，面臨外界激烈批判。

目前看來，政府機關還沒有正式立案調查。但來自華府的審查可能讓業者頭痛上好幾年，這些公司遭遇訴訟的可能性升高，恐面臨被分拆、巨額罰款或被新法限制業務的威脅 。

親近美國總統川普的兩名消息人士說，白宮官員支持主管機關採取步驟，對科技業者進行更強力的反托辣斯監管。

消息人士堅稱，川普或任何高階西廂官員並未直接施壓政府機關或涉入此事。官員將新近行動歸因於川普在這些機關的人事命令所產生的影響。

不過，監管單位採取行動或國會通過新的反托辣斯法，可能耗時數年之久。部分消費者團體已呼籲當局分拆這些大公司，臉書共同創辦人之一休斯（Chris Hughes）也認為，臉書應予分拆以解決其諸多問題，但大部分議員和全球監管機關並未支持分拆任何科技公司。

根據紐時，討論反托辣斯突然變成流行話題，但政府想分拆公司相當罕見，不僅費時費力也不一定成功。

美國政府與IBM公司纏鬥13年後放棄；樹大招風的AT&T被追擊長達10年，直到該公司被分拆為七家小公司；美國政府也曾看微軟不順眼，從美國聯邦貿易委員會（FTC）展開首次調查到高等法院裁定通過和解案，前後共12年。

進展緩慢的一個原因是：如果公司大到爆發反托辣斯爭議，也一定大到擁有一大堆遊說團體和律師，同時在全美各選區都有具投票權的員工，可為這家公司奮戰。

美國聯邦政府想加強監管科技巨擘，業者將更容易受到新法規和聯邦訴訴的影響。路透
美國聯邦政府想加強監管科技巨擘，業者將更容易受到新法規和聯邦訴訴的影響。路透
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