勒星頓鎮爆華女謀殺案 社區震驚

2019-06-04 13:23 世界日報 記者 世界日報 記者 唐嘉麗 ／波士頓報導



華女遭殺害 勒鎮華人震驚痛惜 唐嘉麗 分享 facebook

學區好、房價貴、亞裔人口占25%的勒星頓鎮(Lexington)發生25年來首次的華女謀殺案，社區華人懷著震驚與同情，「怎麼會這樣」、「太不幸了」，紛紛刻意低調和小心異異地談論「不可置信的悲劇」。

49歲的蔡申30日凌晨時分被友人發現死在停泊在勒星頓高中附近的大街路旁，檢方31日下午發布消息，指死者身上毆擊創傷，宣布是件非隨機的謀殺案。

新聞發布會中，檢察官指出，死者生前曾向友人表示擔心自己的安危，但警方並未接到任何有關安全和家暴事件報告；被被問到蔡申的丈夫是否為嫌犯時，檢察官表示「現在調查尚屬早期階段」。

根據友人和法院紀錄，蔡申原來自西安，畢業於北京中醫學院藥劑科，原在上海擔任跨國性食品公司達能(Danone)的營銷主任；2013年認識孫姓丈夫，2015年帶女兒搬到麻州，再嫁北大畢業、有一名青少年兒子的丈夫孫鴻彥(Hongyan Sun，音譯)；但兩人去年協議離婚，今年6、7月即將上法庭解決離異問題；由於蔡申正因婚姻關係申辦綠卡，除了解決離婚的財產分配問題，也找律師諮詢移民申請案停止審批問題。

雖然同住一條街的幾戶美國鄰居都稱蔡申一家人「很低調」，「友善但沒有來往」，在勒鎮華人圈卻有人知道蔡申在排球群、和華人教會中頗為活躍。

勒鎮華人排球群主王衛東說，蔡申參加每年夏天華人自組的戶外排球活動約一年半，個性陽光、說話幽默，大家都很喜歡她。

多位教友對不幸事件感到震驚惋惜，「前幾天才在教會看到她」、「幾周前才與她一起做招待」；勒星頓華人聖經教會牧師1日發出哀悼信息，表示待家人抵美後會安排追思會。

微信名「蔡毛毛」的蔡申經常貼文、參與發言討論；有人轉發她生前最後幾則帖文，「春天院子裡紫嫣紅，我最喜歡坡上一大片、插了一盆的鈴蘭」、「瞧瞧咱們做酸奶的本事...比賣的還要好」，都展現她熱愛自然、花草，喜歡動手做食品的樂觀生活態度；一名友人說，蔡申原本答應要把做好的酸奶送去給她，怎知永遠盼不到這份禮物了。

勒星頓華人協會(CAAL)的王華說，自己不認識蔡申，也直到事發後才知道，兩年前當居民群中有人提到製作印有CAAL字樣的環保袋贈品時，那個主動提出在中國訂製、捐贈一批提袋的熱心會員就是蔡申。

當時代表CAAL接收手提袋的丁薇說，蔡申捐贈的布袋，品質比起CAAL訂製的「好上三個等級」，但她分文不收，做公益慷慨又低調；現在鎮上許多官員、老師、居民都還在使用這個環保布袋。

王華說，不論是否認識蔡申，鎮上華人非常不捨和痛惜，願意視需要提供協助；目前大家的共識是要尊重死者和家屬隱私，尤其保護她已深受打擊的女兒，群裡彼此叮囑著「不要把蔡申的照片流出去」。