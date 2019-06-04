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不甩議會 新州州長墨菲下令增發108藥用大麻執照

2019-06-04 13:11世界日報 記者謝哲澍／新澤西州報導

州衛生廳3日宣布，將增加批准最多108個醫用大麻(medical marijuana)商家，全州目前僅有12家醫用大麻商。參議會主席斯威尼(Stephen Sweeney)表示，短時間、不受控制地擴大行業規模，會破壞這個新興市場，「議會希望成立監督委員會，決定如何增加醫用大麻規模，州長不應無視議會方案，更不應破壞政府與議會的協議。」

衛生廳長艾爾納哈(Shereef Elnahal)指，許多患者都在苦等醫用大麻更為開放，此次執照數量增加也將使供應商能夠開發更多的醫用大麻產品，造福患者。申請日期從7月1日至8月15日。

與娛樂大麻不同，醫用大麻是低成癮、適合用於醫療的藥用大麻，因高利潤依然吸引業者。相比娛樂用大麻的高強度THC，醫用大麻有相對較高的大麻二酚(CBD)含量與較低的四氫大麻酚(THC)含量，一般情況不會被愛好高強度THC者濫用。

州長墨菲表示，擴大醫用大麻規模，有助於滿足迅速增長的需求。統計顯示，墨菲執政後，新州醫用大麻患者從原本不到1萬7000人，暴增至近5萬人。根據計畫，衛生廳將為新州北部和中部地區各提供38個許可證，南部32個；理想情況是24個種植商、30個加工商以及54個零售商。

墨菲此前寄希望於議會通過娛樂大麻合法化法案，但參議會主席斯威尼上月宣布放棄投票，改為公投決定。墨菲此次拒絕等待議會推進法案，直接頒布行政令來擴大醫用大麻規模，無視議會正在努力推行的相關法案，斯威尼在聲明中譴責州長，再次無視議會的努力。

醫用大麻擴大法案只差眾議會投票通過的最後一步，即可交由墨菲簽字，後者拒絕繼續等待。州長發言人Alyana Alfaro稱，許多患者已經無法等待，此次擴大規模由衛生廳監管，是將患者利益置於首位的行為。

有關衛生廳聲明和醫用大麻執照申請，可上網

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