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增稅違憲 費城700商業地主告市府

2019-06-04 13:11世界日報 記者呂賢修／綜合報導

費城2018年地產估價，大幅增收1億1800萬元，約700處商業地產業主，聯合控告市府針對性增稅違反州憲法，這件費城史上金額最高之一的地產估價上訴案件於周一開審。市府指一切公平、合法。案件預計審理兩周。

費城詢問報報導，案件涉及的地產稅約6300萬元，原告包含費城最有價值的商業大樓、飯店、公寓，如One Liberty Place、Centre Square、 Bellevue Hotel等，依據的是19世紀的一項州法Uniformity clause，規定地方政府地產估價標準需一致。

原告代表律師之一Adam Koelsch指市府去年重新估價，故意針對大型商業建築，排除一般住宅，違反賓州憲法。市府回應措施合法，審視所有地產後，發現非住宅用途者最需要更新估價。

另一項爭議是市府2014年實施的「真實價值計畫」(Actual Value Initiative)，對所有物業以100％市價估價、徵稅。市府表示，商業地產價值過去因制度缺陷被低估，重新估價只是更正，物業估價辦公室 (OPA)盡力每年公平估價，以反映市場真實價格。

市府首席估價官(Chief Assessment Officer)Michael Piper指市府立場公正，每年估價方式都在求進步，但並非面面俱到。原告方律師曾以Piper的新聞稿、市議會證詞、內部電郵等，想證明市府失職，針對商業地產增稅。加上2019年單家庭住房市值中位數估價突增10.5％，數以千計的屋主將多繳稅，市議會要求市長更換主管，不同意Piper續任。原告也指，2019年現象也證實了商業地產曾遭不公平對待。

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