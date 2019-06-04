不歡迎川普！倫敦塔橋投影「馬侃號」、歐巴馬支持度

2019-06-04 09:56 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



美國總統川普3日訪英，英國民間抗議川普的手法再出新招，大笨鐘、倫敦塔橋、杜莎夫人蠟像館等著名地標晚間都變成投影布幕，上頭投射川普在意的「馬侃號」驅逐艦和與前美國總統歐巴馬的支持率。

英國獨立報報導，反脫歐組織Led ByDonkeys在倫敦各大地標上大玩投影，藉機調侃川普的到來。杜莎夫人蠟像館外的投影內容是一頂紅色棒球帽，上頭圖案是川普討厭的美國驅逐艦「馬侃號」（USS JohnS. McCain）。「馬侃號」是以已故美國聯邦參議員馬侃命名，川普和他向來不合，甚至在馬侃去年8月去世後仍大肆批評。川普日前訪問日本，白宮去函國防部，要求不讓「馬侃號」見光，引起軒然大波。

倫敦塔橋的牆面上，投影的是川普和歐巴馬的頭像，以及兩人在英國的支持率。歐巴馬高達72%，川普則是21%。

Led By Donkeys在推特上標註川普並說：「嗨，讓你知道，你在英國真的非常不受歡迎。難過！民眾真的不喜歡你（雖然他們愛歐巴馬），希望你會高興看到你的淒慘支持度被投影在倫敦塔橋。」

大笨鐘的投影最具聲光效果，不只影像，還搭配聲音。內容是川普大力支持擔任下屆英國首相的強生，其實說過川普的壞話。