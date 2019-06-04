白思豪第一任期內 紐約市23萬人脫貧

2019-06-04 02:33 世界日報 記者 世界日報 記者 和釗宇 ／紐約報導



紐約市長白思豪(Bill de Blasio)。美聯社 分享 facebook

美國市長經濟機會辦公室(Office for Economic Opportunity)3日發布一年一度的「市府貧困衡量報告」(Government Poverty Measure)，顯示紐約市的貧困率自白思豪(Bill de Blasio)2014年上任以來大幅下降，從2013年的20.7%降至2017年的19%，降幅為1.7%，創下2005年有紀錄以來新低。

數據顯示，若按照2013年的貧困線計算，到2017年這四年間，共有大約23萬6500人脫離貧困線；而市府的計畫是，到2025年讓80萬人脫離貧困線。