築牆被卡關川普加稅…看似貿易戰 實則戰眾院

2019-06-03 17:54 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合2日電



川普總統調高墨西哥進口關稅。 法新社 分享 facebook 川普總統調高墨西哥進口關稅，看似升級全球貿易戰，實則對內鋌而走險的絕望之舉；民主黨國會議員不斷投票限制川普修築美墨邊牆的經費，讓他未能兌現選舉諾言，辜負眾多美國企業領袖的期望。

英國「衛報」(Guardian)分析，川普宛如一頭喪氣公牛，遭民主黨國會眾議員「主子」奚落，但他已準備好以縝密的好鬥心反擊，這顯然意在告訴眾院民主黨，他不惜挫敗微小的經濟漲幅以取得勝利。

這也難怪投資人上月31日急尋避風港；川普上月30日宣布調高墨西哥進口關稅，嚇壞投資人；許多投資人深信，川普指桑罵槐，很快就會以微幅衰退宣稱貿易衝突得勝。

川普已與墨西哥談妥被稱作「北美自由貿易協定」(NAFTA)2.0的新協議「美墨加協議」(USMCA)，涵蓋許多有助美國工人的墨加進口品；川普在年初的國情咨文中表示，USMCA有利美國農民和工人，確保「更多汽車蓋上漂亮的『美國製造』四個字。」

許多企業領袖對川普調漲進口稅感到挫折，認為這背離USMCA強化自由貿易的宗旨，表面上遏止移民，實為加徵懲罰性關稅。

這場關稅衝突看似美墨的移民問題之爭，實為川普與眾院之爭；USMCA和築牆經費一樣，在眾院卡關。

在川普的實質對手為眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)的戰役中，墨西哥總統很難做些什麼；波洛西就像鬥牛士般玩弄他的獵物川普，逐一挫折他的表現卻不殺死他。

波洛西本身也承受黨內左翼疾呼推動彈劾的壓力，但她放眼明年選舉，決定最佳策略是挫敗川普而非挑釁。

川普1990年代對抗銀行等貸方時曾聲請破產扭轉情勢，但對仰賴全球經濟的出口貿易商來說，這種方式可能很困難。

對中國商品的出口關稅已經傷害全球兩大經濟體，歐洲經濟正從衰退中緩步復甦，且幾乎完全仰賴德國擴張，而這正巧立基於如今趨緩的中國出口。