美墨緊急談判比預定早兩天 墨經長今晤羅斯

2019-06-03 17:57 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合2日電



墨西哥經濟部長格拉西拉·馬奎茲。 歐新社 分享 facebook 美國和墨西哥經濟官員3日舉行緊急談判，墨西哥經濟部長格拉西拉·馬奎茲(Graciela Marquez)專程抵華盛頓與美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)會面，討論川普總統宣布的自本月10日起將對墨西哥所有輸美產品加徵關稅的問題，比雙方預定的會面時間提早兩天。

川普威脅要對墨國產品徵收5%的懲罰性關稅，如果墨西哥不能遏制湧向美墨邊界的中美洲移民，懲罰性關稅將逐月提高，直到升至25%。

墨西哥對外貿易部副部長瑪麗亞·拉莫拉(Luz Maria de la Mora)發推特說，墨西哥將與美國討論兩國的經濟關係，她表示，墨西哥在2019年初開始，已成為美國最大的貿易夥伴。墨西哥總統羅培茲(Andres Manuel Lopez Obrador)表示，他對兩國找到避免關稅的途徑感到樂觀。

川普2日一早再發推特批評墨西哥對美國施虐，並重申對墨國產品加徵關稅的威脅，以及要在美墨邊界築牆。他說：「美國的許多企業和工作被錯誤地轉移到墨西哥，如今通過徵收關稅，轉移出去的企業和工作將重新回來。」

在出席薩爾瓦多新總統布柯勒(Nayib Bukele)的就職儀式上，馬奎茲和羅斯兩人曾會過面。

另外，羅培茲上月30日將「美墨加協議」(USMCA)交付國會審議，不料一個半小時後，川普宣布10日起對墨西哥調漲進口關稅，且若墨國未採取強硬措施遏止非法移民，10月將調漲關稅至25%。

羅培茲勢必將對川普妥協，以說服美方不再增稅；考量對美貿易是墨西哥的經濟命脈，羅培茲的處境艱困，他在上月31日的演說中坦言，未來將採取嚴格的移民規範。