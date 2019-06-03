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美中貿易硝煙戰下 台商回流的真相

98歲外婆過世喪葬費僅6萬 他知原因後直呼「外婆好猛」

灣區千禧世代搬回與父母同住 增幅超過50%

2019-06-03 16:02世界日報 編譯組／灣區2日電

根據調查，由於住房成本高漲，即使經濟繁榮、失業率低，灣區搬回家與父母同住的千禧世代有愈來愈多的趨勢。

房地產網站Zillow分析美國人口普查數據發現，2017年舊金山與聖荷西都會區有超過五分之一年齡介於23歲到37歲的年輕人與父母同住，與2005年相比，舊金山都會區與父母同住的成年人人口增加65%，聖荷西都會區增加56%，增幅驚人。

灣區協會（Bay Area Council）住房與公共政策專家雷根（Matt Regan）說：「千禧世代目前正面臨雙重打擊，他們正處於史上最大的住房危機中，同時背負著史上最大的學貸債務，他們現時的收入仍處於社會的低層，有些人被迫離開灣區，有些人則選擇搬回家與父母同住。」

許多家庭因成年子女搬回家住，不得不重新制定家庭規定，包括分攤家務、租金和是否允許客人在家中過夜。

Zillow指出，部分搬回家住的千禧世代抱有可存錢買屋的想法。Zillow資深經濟學家密希塔利安（Sarah Mikhitarian）說：「與父母同住可以幫助年輕人存錢付買屋頭期款、保證金或其他大筆支出，特別是像舊金山和聖荷西這樣的房地產市場。」

Zillow的分析數據顯示，全美目前有超過14%的千禧世代搬回兒時的住處，住房成本愈高的地區，搬回家的千禧世代人數就愈多。

舊金山房地產

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