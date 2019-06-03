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川普得罪不起的人！美眾院議長激怒川普罵出「瘋婆子」，背後的政治策略

2019-06-03 15:40商業周刊 張經義／商業.com專欄作家

川普幾乎給所有的對手都取了綽號，但上周四他第一次給裴洛西取綽號。美聯社
川普幾乎給所有的對手都取了綽號，但上周四他第一次給裴洛西取綽號。美聯社
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近來，白宮確實很忙，而忙的呢，其實，有不少都是川普政府主動升級的緊張。

像是美國派兵、派航母、派轟炸機到伊朗周遭，跟伊朗間的戰爭看來一觸即發，嘴裡卻又說著不打；或者是，在委內瑞拉扶持起一個「臨時總統」，導致委內瑞拉分裂與政變，卻又不知會怎麼收尾；再來，對中國商品大規模加徵關稅一事，在美國國內爭論不斷。

那就在外部火光四散之際，美國國內竟還爆出火花，而這星星之火，卻是有可能會燒到川普的連任之路。

上週四（23日），絕對是我報導白宮新聞以來最詭譎的一天之一。

當天，白宮外風雨交加，而且華盛頓特區是相當罕見地發布了龍捲風警報，後來雖然沒有龍捲風，但是暴風卻導致了數千萬戶人家停電，但就在當下，在新聞發布室的記者們並無暇他顧，全圍著電視，看川普做出的新宣布。

什麼新宣布？前兩期「白宮義見」不是提到美國農民因為貿易戰苦不堪言嗎？於是，川普在去年是承諾，要給農民120億美元的補助，結果，這筆補助只到帳80幾億，美國農民是哀鴻遍野，於是，川普當天再加碼，宣布再補助美國農民160億美元。

順道一提，因川普發起貿易戰，而加總補助美國農民的280億美元，足以建造兩艘核動力航空母艦了。

結果，當天美國媒體的焦點卻不在川普的農業補貼，因為喜歡給對手取綽號的川普，竟破天荒地給美國國會眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi），取了新的綽號。

川普直呼佩洛西是「瘋婆子」（Crazy Nancy），還說：「我跟你們說，我一直觀察她，觀察她好久了，她跟以前不一樣了，她失去理智了。」

川普此話一出，整個白宮新聞發布室傳出一陣驚呼，因為記者們知道，美國三權分立，所以美國總統和國會眾院議長，其實是平起平坐的，而且國會多數黨往往能掌握總統的命運，因此之前川普總是小心翼翼，就算得罪別人，都不敢得罪佩洛西，川普幾乎給所有的對手都取了綽號（估計川普至少已給50個政敵或記者，取了不堪入耳的綽號），但，他就是不敢給佩洛西取綽號。

但，當天川普卻公開撕破臉了。

原因，必須回到再前一天。眾人皆知，美國國會民主黨人和川普是水火不容，但，雙方在4月底時卻有了相當難得的共識，就是—要更新美國為人詬病的老舊基礎設施。

有超過160年歷史的美國土木工程師協會（ASCE）評估，美國基礎設施現在只在「及格邊緣」，別的不說，連用水用電都可能出問題，因為美國有超過百萬條水管是撐了超過100年，多數電路系統已使用了超過半個世紀。

因此此前，川普和國會民主黨領袖佩洛西和舒默（Chuck Schumer）達成了罕見的協議，要用2兆美元來重建美國老舊的道路、橋樑、鐵路、水壩跟機場等基礎設施，如果通過，這絕對會是包括之前減稅在內，川普第一任期任內的2大立法成就，也絕對會為川普競選連任的選情加分。

於是，川普興沖沖地和佩洛西約好在上週三（22日）來談細節。結果就在會面前，佩洛西先行與幾位民主黨人會晤，會晤後，佩洛西冷不防地說了句川普「正在掩蓋犯罪證據」。

本來期待見面的川普一下怒了，讓提早來到白宮的佩洛西等人苦等15分鐘後，一出面，沒握手，破口大罵3分鐘，讓對方沒機會說話，就宣布取消會晤。

然後川普臨時召開記者會，對著記者再大罵10幾分鐘，說他根本沒有掩蓋證據，而且他還有備而來，在講台旁貼了標語，標語寫著他「沒（與俄羅斯）勾結、也沒妨礙（司法）」（No Collusion，No Obstruction）。

川普並且說，民主黨人有兩條路可以選，但，他顯然怒髮衝冠，氣到說成了三條路。

他說：「我一開始就說你不可能兩個都想要，你可以選擇走調查我的這條路，要不就走投資基礎設施這條路，再不讓我們為美國百姓做點事也好。」

年紀比川普還長7歲的佩洛西，顯然不吃川普的這一套，第二天開記者會時，痛批川普亂發脾氣，說他拍桌子還奪門而出，接著還反將一軍，質疑起川普的精神和健康狀況。

佩洛西說：「我為美國總統祈禱，我希望他的家人還有幕僚介入（管管他），這是為美國好。」

於是，我們就來到了川普給佩洛西取綽號的這一幕，取完綽號後，川普還做了令人意想不到的舉動，他不顧現場有一堆受災農民，硬是在災民面前要求5個白宮幕僚作證說：他在前一天很冷靜，沒對佩洛西發脾氣。

有4個幕僚都說了一模一樣的話，就是川普當時「超級平靜，沒發脾氣」，就一個幕僚委婉地說出了事實，白宮副發言人吉德利（Hogan Gidley）說：「他們指控您用拳頭重擊桌子，我老實說，您完全有權力這麼做。」

除了要幕僚說他很冷靜，為了要反駁佩洛西暗指他「不適任」，川普還再次表明他是「非常穩定的天才」（stable genius）。

對於川普點燃與佩洛西新的戰火，有不少媒體指出，佩洛西其實是有策略的，因為通俄門調查已經結束，民主黨挫敗，她必須想招以扳回一城，而她想到的招式，其實就是川普的招式：過去，川普是靠著激怒對手，讓他們表現失常然後獲勝，而這回，佩洛西是以其人之道還治其人之身，不斷激怒川普。

一方面可以藉此顯示，川普可以把一個他已經唾手可得的協議，而且還是有利於所有美國百姓的協議，因為自己一人的情緒給拋之腦後，而且以後他還能不能這得到這麼棒的協議，實在不好說。

另外，佩洛西知道川普的基礎選民是難以撼動的，說什麼都沒用，但是，中間選民卻是可以的撼動的，特別是那些在貿易戰中深受其害的農民，這些選民顯然不會想看到自己的總統，嘴裡說要保護農民，但真正在乎的卻是自己的面子。

最後，川普得罪各國是一回事，但美國國會是川普真的得罪不起的。

像是川普對各方發動的貿易爭端，升級緊張，花了一兩年的時間，就只有韓國，和美國的鄰國—墨西哥和加拿大買單，和美國簽署了新的貿易協定，問題是，簽署歸簽署，貿易協定要生效，可是需要國會的批准，國會不批，他「極限施壓」迫使各國上談判桌的貿易談判，談了等於白談。

而且貿易談判以外，國會確實將影響他接下來的命運—美國政府預算案還需要國會批准，美國政府要提高舉債上限也需要國會批准，國會如果不給錢的話，美國政府恐將再一次陷入關門與空轉的命運。

歷史反覆證明，美國出現重大經濟危機的話，美國總統會比在野黨承擔更大的後果，特別是在大選前。

川普對於裴洛西的態度大轉變。美聯社
川普對於裴洛西的態度大轉變。美聯社
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※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

川普裴洛西

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