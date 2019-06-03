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美洛杉磯街頭髒亂 宛如第三世界

2019-06-03 14:06世界日報 編譯組／綜合報導

洛杉磯市街頭髒亂的景象。 記者陳志恒／攝影
洛杉磯市街頭髒亂的景象。 記者陳志恒／攝影
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身為世界最強經濟體之一的洛杉磯市，卻有著許多髒亂汙穢的角落，非法傾倒垃圾充斥，警局內部因為太汙穢，導致警員感染傷寒，街道老鼠亂竄，成千上萬名無家可歸者露宿街頭，宛如第三世界。

洛杉磯時報專欄作家洛佩茲（Steve Lopez）與攝影記者奧爾（Francine Orr）與Albert李日前在洛市街頭記錄上述景象，全面檢視洛杉磯髒亂問題，呼籲市府正視並積極處理。他們認為，洛杉磯已成為一個巨大的垃圾容器，非法傾倒垃圾者更加謹慎，將垃圾丟棄在田野、溝渠中。

洛佩茲等人在第七街與第八街之間的遊民巷（skid row）拍攝時，看到衛生單位正進行老鼠防疫，尋找到糞便和齧齒動物，因為「牠們無處不在。」

城市街道則如同垃圾場一般，甚至被當成廁所，5月30日，Santee街1600號街區被人傾倒一堆屎後，相關單位封鎖街區。每天清潔人員奮力清掃後，附近又會湧現第二個垃圾場。

第十街的北側，看起來也像垃圾掩埋場，一眼望去，盡是散落街道與人行道的木材、金屬桿、髒毯子、衣服、沙發、水桶、盒子等。

60歲的Ron Riego住在拐角處一處防水布下，從醫院治療肺水腫後，回來後看到有人放火燒了他的物品，他計畫向西移動，因為「老鼠把我趕出去了」。

街道上的袋子，有著變質的菠蘿與芒果，該城市有不少農產品批發商，一些非法傾倒來自於當地商人與顧客，這些殘渣吸引著老鼠。

位於10號公路以南的東16街和康普頓路，沿著塗鴉的建築牆，垃圾滾滾而來，包括一輛堆滿東西的購物車。

在該地區經營一家制服租賃公司的James Campbell告訴洛佩茲，他打電話給洛市相關單位，通常一周內會來清潔，但隨後這些髒亂又會重現。「每當客戶來到我的辦公室，我總感到很尷尬。」

解決無家可歸遊民與髒亂問題，一直是洛市長賈西提和市議會15名議員責任，他們對這些問題，也並非沒改善。例如去年有2萬7000多名無家可歸者被安置，但更多人最終仍回到他們的車上、街道或河床上紮營。

洛佩茲聯繫市議員Jose Huizar辦公室，詢問有關Ceres Ave上堆積的垃圾時，一名工作人員告訴他，這些問題須靠投訴，若沒人打電話，辦公室可能不知道這些問題的存在。

洛佩茲指出，這個城市每天有成千上萬工人在街頭修理坑洞、駕駛垃圾車，他們應該報告他們在街頭上看到的景象。

一些非營利組織，正積極幫助遊民離開街頭，讓他們全部安置與自立。與此同時，洛佩茲也希望透過媒體與公民記者的力量向洛市議會施加壓力，他也呼籲民眾向相關單位發送所看到景象的相關影音照片，監督市府。

洛杉磯遊民人行道

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