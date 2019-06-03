川普訪問前風波不斷 英王室仍將熱情接待

2019-06-03 13:58 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合2日電



儘管訪問前風波不斷，川普及家人將獲英王室熱情接待。 美聯社 分享 facebook

川普總統3日將攜家人和隨行團隊抵達英國訪問，儘管川普出訪前談論英國政治引發干涉內政疑慮，英國民眾連署並上街抗議川普訪英，但英國王室仍將以紅毯熱情接待川普一行。

自從英國首相梅伊在川普上任首周訪白宮並代表女王發出邀請函後，兩國之間便風波不斷。查爾斯王儲曾警告氣候變遷的後果，但川普則積極撤除減緩全球暖化的政策；川普受訪時談論英國脫歐與內政引發抨擊；英國也出現街頭抗議、逾100萬人線上連署反對川普訪英；英國國會也辯論是否該以英國接待外國領袖的最高待遇接待川普。

儘管如此，川普與第一夫人梅蘭妮亞3日至5日訪英時，仍將受到隆重接待。他們3日將與英國女王伊莉莎白二世共進午餐、與查爾斯王儲夫婦喝茶、受邀參加白金漢宮宴會，並遊覽英國君主千年來舉行加冕禮的西敏寺。

川普夫婦將不會入住白金漢宮，因為女王正在翻修官邸；他們預計待在美國駐英大使官邸「溫菲德莊園」(Winfield House)。

川普一家與其子女預計將會晤年輕王室成員，包括劍橋公爵威廉王子與其夫人凱特。哈利王子也將會晤川普家人，但他的妻子、薩塞克斯公爵夫人梅根因剛生產完，預計不會出面。

川普第二天將著重政治行程，包括與商業領袖一起共進早餐、與梅伊在唐寧街十號會晤談話、開記者會，再到「溫菲德莊園」共進晚宴。

川普5日將與女王和軍隊在英格蘭東南部城市朴茨茅斯(Portsmouth)參加諾曼第登陸日(D-day)75周年典禮，並參訪愛爾蘭。他將於6日將前往法國參加D-Day官方典禮。