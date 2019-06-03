美墨貿易衝突升級 川普要行動、不要談判

2019-06-03 13:55 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合2日電



美國總統川普。 路透 分享 facebook

墨西哥與美國官員2日在華府就避免兩國貿易衝擊將舉行的會談作準備，墨西哥盼扭轉華府將對墨國商品加稅以遏止邊境非法移民的措施；墨國總統羅培茲(Andrs Manuel Lpez Obrador)表明不願破壞美墨間美好且珍貴的友誼，但川普總統並不領情，推文批評「受夠了」墨國「虐待」美國多年，「我們要行動，不要談判」；白宮代理幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)則說，美方對墨加稅絕對認真且嚴肅。

墨國外長厄伯拉特(Marcelo Ebrard)率團赴美磋商，他訂5日與美國國務卿龐培歐(Mike Pompeo)會面磋商移民問題；墨國經濟部長葛蕾西拉‧馬奎斯(Graciela Marquez)3日則在華府與美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)會面，磋商關稅。

川普上月底宣布，10日起對墨國商品加徵5%進口關稅，若墨方未能採取強硬措施遏止非法移民，將逐步調漲關稅至10月的25%。

川普2日推文，批評墨國「虐待美國，予取予求卻從不付出」；他接著重申關稅威脅，「墨西哥派代表來談邊境問題，癥結在於他們『已經談了25年』；我們要行動，不要談判；他們如果願意，一天就能解決邊境危機，否則，我們的企業和工作將回歸美國。」

川普的增稅措施危及墨國經濟，墨國80%商品出口到美國。

墨國總統羅培茲1日表示，墨國當局可能同意嚴格管控移民，以化解川普的增稅威脅，並期望雙方磋商有「好結果」。

羅培茲2日下午在墨國南部的石油精煉廠開工典禮上，未指明貿易衝突地說道，希望「照會」美國人民：「墨西哥政府是美國政府的朋友，墨國總統希望與川普總統維持朋友關係；總之，我們是美國人民的朋友。」

羅培茲接著對美國公眾喊話說道：「我們什麼都不要，沒人想破壞美好且珍貴的友誼」。

川普對墨國的最後通牒已傷害墨國經濟，影響全球市場，同時也面臨美國企業領袖和議員的反彈。

川普2日推文暗批外移的美國企業，寫道「我們的許多企業和工作愚蠢地移往南部邊境，將會因為關稅而返美，美國受夠了。」

羅培茲表示，墨國無意涉入貿易衝突，但有「計畫」因應川普加稅，且墨國有權尋求國際仲裁解決爭議。

穆瓦尼2日在「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)節目上表示，川普對墨國增稅「絕對非常嚴肅；我預期關稅至少會在10日增加5%，總統非常嚴肅地要解決南部邊境現況。」