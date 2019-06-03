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影／美皇后區同志自豪大遊行「世界驕傲」 支持LGBTQ

2019-06-03 13:32世界日報 記者朱蕾╱紐約報導

第27屆皇后區同志自豪大遊行及慶祝活動(Queens Pride Parade and Festival)2日在皇后區傑克森高地(Jackson Heights)舉行，吸引全市百餘個團體參加，對LGBTQ(同性戀、雙性戀、跨性別、性別認同疑惑者)表示支持，並紀念1969年發生在紐約市的同性戀權利運動「石牆事件」(The Stonewall Riots)50周年。

皇后區同志自豪大遊行舉行，超過100個團體參加。 記者朱蕾╱攝影
皇后區同志自豪大遊行舉行，超過100個團體參加。 記者朱蕾╱攝影
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1993年，29歲的男子Julio Rivera因是同性戀，在公立69傑克森高地小學校園內被攻擊致身亡，皇后區同志自豪大遊行因此發起，現已成為紐約市第二大同志遊行活動，每年都吸引幾萬人聚集在一起，慶祝和接受多樣化。

今年的遊行及慶祝活動的主題為「世界驕傲」(World Pride)，2日中午12時，遊行隊伍從傑克森高地的歷史區37大道及89街出發，沿37大道一直走到75街，經過以Julio Rivera名字命名的37大道和78街交口。

國會參議員舒默(Charles Schumer)、市議員卓姆(Daniel Dromm)、布拉默(Jimmy Van Bramer)、皇后區區長凱茲(Melinda Katz)等民選官員以及活動的組織者走在隊伍最前面，手舉彩虹旗，邊走邊問候觀看的民眾；現場色彩繽紛、氣氛熱鬧，遊行隊伍中有精心裝扮的花車、各式各樣的表演、盛裝打扮的參與者等，從幼童到耆老，紛紛支持LGBT團體。

此活動發起人、市議員卓姆表示：「來自皇后區、乃至全市的成千上萬人參加遊行，顯示對皇后區LGBTQ的支持，以及推動LGBTQ權利運動向前發展。遊行隊伍中的每個人都在發出響亮且明確的信息：LGBTQ就在你的身邊。」

皇后社區之家(Queens Community House)遊行隊伍中的華裔萬延海首次參加此遊行，他表示：「皇后社區之家設有老年同志中心，這些長者經歷了當年的社會壓迫、打擊等，此類中心很有必要，更關心歷史發展、注重耆老身心靈以及他們走過的路。」

華人彩虹聯盟主席俞越表示，參加遊行希望傳遞信息：LGBTQ從內心上接受自己，這個轉變對很多人不易；並希望社會能接受這個群體及給予同樣的權利。

觀看遊行的華人黃Kenneth說：「看到很多人大膽、自豪地展現自己的身分認同，很為他們開心，我認為每人都應有表達性取向和性別認同的權力。」

皇后區同志自豪大遊行舉行，超過100個團體參加。 記者朱蕾╱攝影
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LGBT同志遊行紐約

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