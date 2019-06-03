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紐時：美運輸部長趙小蘭與中國「橋梁」關係引人疑慮

2019-06-03 11:43聯合報 記者馮克芸╱即時報導

紐約時報2日以長文報導華裔美國運輸部長趙小蘭及其家族事業與中國大陸的關係，且稱趙小蘭拉抬了趙家的航運公司，該公司受惠於中國大陸多項工業政策，但那些政策正使川普政府焦慮不安。

這篇文章在標題中稱趙小蘭是川普內閣通往中國的「橋梁」，文中說明，這個形容是來自大陸央視記者田薇的一場電視訪問，當時趙被稱為是「北京和川普政府間的橋梁」。

紐時在文中透露，2017年10月，趙小蘭預定以川普政府運輸部長身分訪問中國前，北京美國大使館經濟參贊馮以宏（Evan Felsing）致函國務院，稱趙的辦公室提出一些非正統要求，包括要求聯邦政府官員幫忙協調至少一名趙小蘭家屬的旅行安排，以及有趙小蘭的親戚將隨同會晤政府官員。那封信的標題是「操守問題」。

一名熟知此事的國務院官員說，趙小蘭的親戚相當富有，且都跟趙家的航運公司福茂集團有關，「他們的商業利益可能會因這些會晤而受到影響。」這位官員說，大使館人員知會華府之舉不尋常，表示國務院官員對此事極為關切。

曾任美國駐華代理大使的阮大為（David H. Rank）說，趙的辦公室提出的那些要求「極不恰當」。後來趙小蘭那項出訪取消，運輸部並未說明原因，但該部一名發言人後來說，是川普總統那時召開內閣會議。

紐時指出，趙小蘭多年來利用她的人脈和身分拉抬福茂集團，這家公司受惠於北京多項工業政策，而那些政策正是目前美中外交衝突的核心。趙小蘭是川普政府中管理美國運輸業的最高官員，但這個產業正因中國的競爭而大幅衰退。福茂集團從一家中國國營銀行收受上億美元貸款，川普政府將中國的這類政策列為美國的安全威脅。

福茂集團總部設在紐約市曼哈坦，但除此之外，幾乎所有的業務都不在美國，該公司透過幾家馬紹爾群島的公司擁有19艘船，那些船都在賴比瑞亞及香港註冊。

紐時根據全球運輸數據公司VesselsValue的統計，發現從2018年初以來，福茂集團船隊運送的原物料中，72%是運去中國大陸。

趙小蘭在他父親趙錫成創辦的福茂集團並未掛名或持有股份，但她和她的夫婿──美國參議員麥康諾（Mitch McConnell）收到過趙錫成致贈的禮物達數百萬或甚至上千萬美元，趙家也曾向麥康諾競選活動捐款超過100萬美元，而趙錫成及趙小蘭的妹妹、現任福茂集團執行長趙安吉，正是國務院那封操守問題信函中提到的人。

運輸部發言人說，紐時有關趙小蘭在該部的工作和家族事業的關聯報導，是個「諷刺及無根據推斷交織的羅網」。

美國運輸部長趙小蘭。路透
美國運輸部長趙小蘭。路透
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趙小蘭川普國務院

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