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申請美簽須交社群帳號 AIT：不影響台灣

2019-06-03 00:39聯合報 編譯胡夢瑋、記者鄭媁／綜合報導

美國總統川普。 （路透）
美國總統川普。 （路透）
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想要申請美國簽證的民眾，現在必須將社群帳號名稱也交出來。彭博資訊報導，根據美國國務院，美國總統川普在二○一七年下令提高美簽審查標準，去年三月正式公布相關草案，今年六月生效。

根據美國聯邦公報，估計每年約有一千四百萬遊客以及七十一萬名移民受影響，包括遊客和留學生等，只有某些外交和官方簽證可獲豁免。

美國官員表示，國家安全是首要考量。每一個將要入境美國的旅客或移民現已接受檢查，包括列出他們的旅遊紀錄、家屬資料以及過往的住址。

美國公民自由聯盟反對這項政策，他們表示這將造成「完全的將民眾分類及歧視」。

國務院官員一日證實，現在提交美國簽證申請的外籍人士，必須要提供在社交網絡上的鏈接，「國務院更新了移民簽證和非移民簽證的申請表格，以便詢問大多數申請美國簽證的人包括社交網絡標識符在內的額外訊息」；如果簽證申請人提交的信息被查出失實，會招致拒簽等「嚴重後果」。

國務院還要求申請人提供使用超過五年的電話號碼、電子郵箱、國際旅行和驅逐出境紀錄等。新表格也允許申請人填寫「不使用社交平台」，但如有隱瞞，必須承擔後果。

美國在台協會（ＡＩＴ）表示，這項措施只會影響簽證申請者，不會影響台灣旅客以「旅行授權電子系統（ESTA）」的免簽方式赴美。

ＡＩＴ指出，受到影響的簽證類別，包括非移民簽證線上申請表（DS-160），紙本非移民簽證申請表（DS-156）以及移民簽證線上申請表（DS-260），不影響台灣旅客以「旅行授權電子系統（ESTA）」的免簽方式赴美。

簽證移民國務院

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