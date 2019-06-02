川普不顧多名親信反對 硬要對墨西哥加徵關稅

2019-06-02 22:43 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



美國總統川普揚言對墨西哥加徵關稅，紐約時報報導，這一決定曾遭到川普女婿兼白宮高級顧問庫許納、財政部長米努勤、貿易代表賴海哲等核心幕僚反對，但川普仍執意實施。

川普2日還推文說，墨西哥一直在凌虐美國，如果墨國不阻止毒販、人蛇集團、非法移民進入美國，關稅就會將企業和工作機會帶回美國。

由於取代北美自由貿易協定的「美墨加貿易協定」（USMCA）有待三國國會批准，賴海哲和米努勤都擔心，美國對墨西哥加徵關稅，可能讓這個協定無法在國會過關。儘管賴海哲和米努勤的經濟政策立場南轅北轍，但他們罕見一致反對川普對墨西哥加徵關稅。

人在中東的庫許納特別打電話回白宮勸川普，片面對墨西哥加徵關稅，可能危害「美墨加貿易協定」；他強調自己能與墨西哥合作解決移民危機。不過，庫許納、賴海哲等人的反對根本動搖不了川普，尷尬的是庫許納反而奉命通知墨西哥官員，美國將加徵關稅一事。

不願具名人士透露，川普決定對墨西哥加徵關稅時，賴海哲和米努勤都「傻了眼」。但也有核心幕僚贊成對墨西哥加徵關稅，包括對移民持強硬立場的白宮高級政策顧問米勒、白宮法律顧問西波隆和白宮貿易顧問納瓦羅。

川普5月31日宣布，從6月10日起對所有墨西哥輸美商品加徵關稅，7月將調至10%、8月增至15%、9月是20%，直到10月1日達25%，除非墨西哥阻擋非法移民，否則這項稅率將永久實施。

川普政府官員說，川普認為，過去向墨西哥徵稅曾迫使墨西哥對美國擔心的貿易問題作出回應，所以徵稅是有效解決問題的手段。