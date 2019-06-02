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美國總統川普預告18日宣布競逐連任 黨內要員紛紛退讓

2019-06-02 14:59世界日報 編譯盧炯燊／綜合1日電

美國總統川普。 美聯社
美國總統川普。 美聯社
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美國總統川普在推特上「預告」，將於本月18日在佛州奧蘭多市安利中心體育館(Amway Center arena)正式宣布競選連任；之所以選擇佛州，除了佛州是有「冬季白宮」暱稱的川普度假居所「海湖莊園」所在之外，更是他2016年總統大選勝利的關鍵州。

川普在推特貼文上說，他將舉妻子梅蘭妮亞、副總統潘斯夫婦等人一起出席當天在奧蘭多舉行的晚會，「我會宣布競逐第二個任期」；他也號召支持者「加入我們這次歷史性集會吧！」

其實這個集會是象徵性多於一切，自他上台之後，已多次明確表示計畫在2020年爭取連任；特別是原本被認為會在共和黨內挑戰他的對手紛紛宣布打消參選計畫後，川普幾已確定會被再度提名。

現在他的假想敵是民主黨參選人中民調遙遙領先的前副總統白登。

與此同時，共和黨內或有機會挑戰川普的紛紛表示不會出馬。

傾向自由派的馬州，共和黨籍州長霍根( Larry Hogan) 1日在推特發出聲明表示，他不會在2020年的共和黨提名上挑戰川普。

去年秋天當選第二任期州長任期的霍根在聲明中表示，儘管他獲得多方面的鼓勵競逐總統，但「我不會成為候選人」。

在共和黨內一小撮「永遠不是川普」(Never Trump ) 的成員裡，霍根是他們挑戰川普的希望；但早在今年2月，霍根在接受美聯社訪問時，將角逐總統比喻為神風特攻隊(自殺式)任務，雖然他對川普的領導是極大關注，但他對這種行動不感興趣。

霍根在聲明中還表示希望履行對馬州人民的承諾還，他的新角色是即將上任的全國州長協會主席。

另一個「永遠不是川普」屬意的俄亥俄州前州長凱西克(John R. Kasich)亦已排除參與角逐的可能性；他31日向有線電視新聞網(CNN)表示，「這不是他要走的路」；他又說「共和黨內九成的人都支持川普」。

川普共和黨奧蘭多
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