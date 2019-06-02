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加州民主黨大會成批川活動 白登2500哩外參加跨性別大會

2019-06-02 14:58世界日報 編譯黃秀媛／綜合1日電

民主黨總統參選人各自使力。 美聯社
民主黨總統參選人各自使力。 美聯社
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民主黨總統參選人1日聚集舊金山，把加州民主黨大會變成批鬥川普活動，氣勢最高的前副總統白登卻在2500哩外的俄亥俄州哥倫布市參加「跨性別界」民權大會。

白登2012年就搶在歐巴馬總統之前表態支持同志婚姻，現在又選在同志驕傲月展開之時參加他們的活動，放棄到舊金山拉攏5000名民主黨活躍分子和權貴人士。

事實上，白登宣布參選以來一直按自己的步調穩紮穩打，利用民調領先之勢，競選方式有如在與川普進行全國大選，不理會另外23名企圖把他扳倒的黨內對手。

連他在俄亥俄州的演說都對準川普，痛批川普踐踏跨性別者的民權，強調「每一個美國人都有權利獲得尊嚴和尊重的生活」。

這種策略並非沒有風險。白登面對觀點四分五裂的民主黨基本盤，許多選民懷疑他的溫和派紀錄，以及76歲的白人男性是否最適合民主黨的總統人選。

加州大會也顯示白登的一些黨內對手對他出手更不客氣，雖然白登宣稱他「絕不會對競選總統的民主黨人口出惡言」。

自由派寵兒伊麗莎白‧華倫即強調她與白登的不同，雖然她沒有提到白登的名字。

她就白登宣稱一旦川普被趕下台，共和黨國會議員就會願意達成協議的談話說：「有人說只要我們大家都冷靜下來，共和黨就會恢復理性。可是我們國家已陷於危機。」

整個舊金山大會有如致力於把川普趕下台的喧囂慶會，掌聲、歡聲不斷。

加州本地的賀錦麗率先用煽動性的黨派語氣鼓動群眾說：「民主黨人，我們有戰鬥任務，這是為我們作為美國人奮戰，為我們國家或最崇高理想奮戰…面對這個總統，這是為真理本身奮戰。」

她高聲疾呼說：「我們必須展開彈劾程序，我們需要一個新的最高統帥。」全場對此起立歡呼。

接著發言的歐洛克同樣痛批川普，指責他企圖使已經兩極化的國家分裂。

民主黨川普舊金山
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