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影／鳥與水舞集 身障團隊技驚四座

2019-06-02 14:32世界日報 記者陳開╱即時報導

「鳥與水舞集」1日在鮑爾溫公園市藝術表演中心（Baldwin Park Performing Arts Center）舉行，由殘障者組成的表演團隊技驚四座，博得華洋民眾陣陣掌聲。

「鳥與水舞集」由截肢、視障、小兒麻痺症、侏儒症及聽障者組成。活動籌辦方美國台灣人獅子會祕書長余忠村表示，殘障演員互相配合，彌補不足。例如截肢演員為視覺障礙者引路，後者則協助前者表演舞蹈動作。節目編排針對演員殘障特點精心設計，充分展現堅持與永不放棄的精神，表演令人動容。

加州獅子會（California Lions foundation）會長Alberto Montes De Oca表示，這是他第一次看殘障演員的演出，其精采程度絲毫不遜於健全的舞者。考慮到殘障舞者完成表演的難度及其排練艱辛，演出更顯震撼。

當晚演出16個節目，以現代舞為主，期間穿插民族舞蹈。部分節目反應殘障者生活之艱辛，及克服困難的心路歷程。例如「心繪之路」，就是反應真實生活中盲人遭遇的曲折及摸索。「鳥與水舞集」還將進行兩場表演，分別是2日下午4時在聖地牙哥台灣中心，及7日晚7時在橙縣Laguna Woods Village Auditorium。

余忠村指出，最後兩場表演不收門票，歡迎民眾踴躍觀看。1日表演的門票收入，也將全數捐給加州獅子協會及Lion Sign and hearing Foundation，幫助需要幫助的人。

「鳥與水舞集」表演。（記者陳開／攝影）
「鳥與水舞集」表演。（記者陳開／攝影）
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「鳥與水舞集」表演。（記者陳開／攝影）
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「鳥與水舞集」表演。（記者陳開／攝影）
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「鳥與水舞集」表演。（記者陳開／攝影）
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「鳥與水舞集」表演。（記者陳開／攝影）
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「鳥與水舞集」表演。（記者陳開／攝影）
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鮑爾小兒麻痺現代舞
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