好市多也賣鑽戒 賣出1枚近42萬

2019-06-01 16:03 世界日報 編譯組╱灣區31日電



很多人去好市多購物，都以大包的廁紙和大箱穀物早餐為目標，卻不知道，原來好市多也賣鑽戒。好市多31日公布季度財報時揭露，上季售出一枚價值超過40萬元的鑽戒。

原來好市多並不只是出售便宜的超市食品，而且所售鑽戒，竟然高價至40萬元！好市多沒有說售出的是什麼鑽戒，但搜查好市多網站，發現好市多銷售的鑽戒，有500多種，但售價在40萬元以上的只有一枚，那是10.03克拉鑽石白金戒子，確實售價是41萬9999元99分。

好市多是甚受美國人歡迎的量販店，財報顯示上季收入高達347億4000萬元，比去年同期增加7.4%，也超過華爾街預期的347億1000萬元。不過，好市多31日的股價不升反跌，跌至239元，因為川普總統又威脅向墨西哥進口產品加徵關稅，道指恐慌而大跌350點。

好市多財務長蓋蘭狄(Richard Galanti)在視訊會議中說：「關稅最終必使商品價值上漲。我們將是最後提高物價的零售商，也將會是最先減價的零售商。」

好市多銷售的產品眾多，不只是廁紙和穀物而已，很多人都不知道它還有度假訂位的服務，也有汽車銷售。在銷售鑽戒之餘，好市多還有附帶的婚禮商品，新娘子可以在好市多買到所有必需的東西，包括邀請卡、鮮花和蛋糕。