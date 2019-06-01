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共和黨跨性人 參選新州眾議員

2019-06-01 13:04世界日報 記者呂賢修／綜合報導

翠登市(Trenton)北部的第15選區，今年或選出新州首位共和黨籍公開跨性別(transgender)州眾議員。根據紀錄，目前在維吉尼亞、新罕布夏、科羅拉多，共有四名民主黨籍跨性別州議員。

珍妮佛威廉斯(Jennifer Williams)2016年參加於克利夫蘭舉行的共和黨代表大會時，曾是首位跨性人黨代表。生長於翠登市，她此次參選無黨內挑戰者，將直接於11月普選面對民主黨對手，如勝選，也將是該選區近20年首位共和黨州眾議員。

威廉斯也是翠登市地目委員會成員、翠登市共和黨部主席，去年曾參與胡金(Bob Hugin)挑戰新州國會參議員梅南德茲(Robert Menendez)的選戰，此次她獲得胡金及莫塞郡(Mercer)五名民選官員背書。她表示，雖然自己的性別取向常成為焦點，但她的主要政見是打造新州財政安全網，避免成為下一個加州，降低生活成本，改善人口外移現況，提升水利建設，並追求公平正義。

15選區6月4日將進行民主黨初選，有三名民主黨人角逐，包含臨時替代的現任議員Anthony Verrelli，Verlina Reynolds-Jackson，及挑戰者Alex Bethea。該選區原兩名州眾議員Reed Gusciora、Elizabeth Maher Muoio，去年分別當選翠登市長及獲州長任命為州財政廳長。

珍妮佛‧威廉斯。 (Freedomforallamericans.org)
珍妮佛‧威廉斯。 (Freedomforallamericans.org)
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