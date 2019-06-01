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影／不滿員工闖維州市府開火 全美今年第150起槍案

2019-06-01 12:07聯合報 記者周辰陽╱即時報導

美國維吉尼亞州維吉尼亞灘市（Virginia Beach, VA）31日發生大規模「無差別」槍擊案，一名市府雇員在市政大樓開槍，造成至少12人死亡、4人受傷送醫，槍手最終被警方開槍擊斃。

案發在當地下午4時左右，地點位於市政中心2號建築，該處主要是都市計畫與公用事業部門，像是受理民眾付水費與申請建照，不少公務員已準備下班休假。槍擊案發生後，建築周邊許多公家機關都被警方封鎖，政府雇員也被緊急疏散。

有行政助理表示，聽到槍聲、人們尖叫，警方大吼要大家臥倒。有人立刻察覺不是演習，趕忙將辦公室大門堵住並打電話報警。當地報章的一位記者指出，槍擊案發生當時有許多民眾正在洽公，許多人直接躲到辦公桌下方。《CNN》指出，一名職員表示聽到樓梯間有人跌倒，因此和同事前去查看，發現一名女士在地上「滿臉是血」。有目擊者形容當時場景陷入「瘋狂」，特警隊在街上狂奔，要民眾趕緊進入室內。

維吉尼亞灘市警察局長塞韋拉（James Cervera）表示，凶嫌在多個樓層開火後不久，就遇上接獲報案趕來的警察，最終在警匪交火中死亡。傷者包括一名員警，所幸防彈背心擋住子彈，救了他一命。

警方公布兇嫌身分為40歲的市府雇員克拉多克（DeWayne Craddock），媒體報導他因心懷不滿而單獨犯案。克拉多克是合格的職業工程師，多年來都擔任當地道路計畫的資訊連絡人。有調查人員表示，已找到半自動手槍與步槍各一把，初步調查認為是透過合法管道購買。

維吉尼亞灘有44萬居民，也是維州人口最多的城市。媒體指此係美國去年11月後，傷亡最慘重的大規模槍擊案，亦是維州州史死傷最慘重的大規模槍擊案。美國「槍枝暴力檔案庫」網站指出，這是全美今年第150起大規模槍擊案。

美國維吉尼亞州維吉尼亞灘市（Virginia Beach, VA）31日發生大規...
美國維吉尼亞州維吉尼亞灘市（Virginia Beach, VA）31日發生大規模「無差別」槍擊案，一名槍手在市政大樓開槍，造成至少12人死亡、4人受傷送醫，槍手最終被警方開槍擊斃。美聯社
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事發的維吉尼亞灘市政中心2號建築（紅色指針處），該處主要是都市計畫與公用事業部門...
事發的維吉尼亞灘市政中心2號建築（紅色指針處），該處主要是都市計畫與公用事業部門，如受理民眾付水費與申請建照。Google Map
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槍擊警察建築
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