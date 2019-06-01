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投資名人對「空檔年」嗤之以鼻：應先還完學貸！

2019-06-01 00:34經濟日報 記者陳律安╱即時報導

許多年輕人夢想在高中畢業或大學畢業後，或是人生邁入下一個階段前放下一切，騰出一個「空檔年（gap year）」，探索人生的各種可能，例如美國前總統歐巴馬的長女瑪莉亞在2017年上哈佛前，宣布將先進行「空檔年」，現在也有幫忙規劃空檔年活動的服務，舉凡做志工及壯遊等。

但投資界名人及電視節目「創智贏家」明星奧利里（Kevin O'Leary）表示，空檔年是個壞主意。

奧利里向CNBC表示：「我對那些進行空檔年的人有什麼想法？像是在畢業後好好放鬆，去歐洲當背包客或好好看看亞洲嗎，這些聽起來都很棒。但以下是我要說的：忘記這一切吧，找份工作、加入生產行列。」

他說：「當你還完學貸後，多的是時間可以旅行。空檔年是什麼東西？你在開玩笑嗎？」

對奧利里來說，更重要的是趕快工作，才能儘速還完學貸，「趁還年輕和有活力的時候，趕快先還完學貸。可以辦到的話，應該在36個月內趕快還完。」

值得注意的是，根據2014年空檔年協會報告，更多年輕人在高中升大學階段進行空檔年，而不是大學畢業後，這可能與高中畢業尚無學貸負擔有關。

不過，對於那些沒有學貸的人，奧利里仍說，畢業後應該馬上工作。奧利里是白手起家的富豪，但他的兩個孩子大學畢業後，他也不會資助他們進行空檔年。

奧利里說：「我的孩子們向我要求空檔年，我回答『什麼空檔？』，你說的是畢業後、找到工作前的那個周末嗎？那就是你的空檔，你可以休息三天，現在快回去上班。」

「空檔年」是許多人夢寐以求的經驗，但專家建議，最好還是儘速面對現實。 網路圖片
「空檔年」是許多人夢寐以求的經驗，但專家建議，最好還是儘速面對現實。 網路圖片
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