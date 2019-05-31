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川普華裔金主楊蒞涉牟利 海湖莊園、競選組織都接傳票

2019-05-31 13:54世界日報 編譯郭宣含／綜合30日電

消息人士指出，川普總統的海湖莊園與其競選連任的政治募款委員會，於本周收到聯邦檢察官的傳票，要求取得有關川普華裔金主楊蒞(Cindy Yang)、她旗下七個企業與11名合夥人資料。

「邁阿密先鋒報」(Miami Herald)報導，調查人員想了解楊蒞是否以中國政府資金贊助川普競選連任的「川普勝利委員會」( Trump Victory Committee)，或是否違反競選財務法；調查人員並未調查海湖莊園或該委員會，而是取得有關楊蒞與楊蒞身邊人士的資料。

美國公民楊蒞出生於中國，她在2016年成為川普選舉的金主，並開設一間諮詢公司，承諾並販售中國業界人士在海湖莊園會晤川普和川普圈內人的機會。川普競選委員會舉辦一些競選募款活動，賓客需購票參加，這些款項則被當成政治捐贈。外國公民禁止贊助美國政治活動。

楊蒞也資助並出售一間按摩院，佛州當局稱該按摩院是非法賣淫中心。美式足球英格蘭愛國者隊(New England Patriots)老闆克瑞夫特(Robert Kraft)等人被控在該按摩院召妓，不過楊蒞並未牽涉其中，此事在她出售後才爆出。克瑞夫特是川普朋友。

國會民主黨人3月要求聯邦調查局(FBI)調查楊蒞，稱她遭控涉嫌提供非法性服務以及她出售政治機會恐引發反間諜顧慮。

民主黨人致函FBI局長雷伊(Christopher Wray)表示，中國經常利用非傳統情資蒐集者與企業人士使目標涉險，並要求調查楊蒞被控的人口販運、外國非法遊說、選舉資金等活動。

楊蒞的律師圖克(Evan Turk)表示，他的法律事務所尚未收到傳單並拒絕評論。

「川普勝利委員會」人員表示，他們盡可能確保所有捐款符合法律；「雖然我們無法評論任何進行中的調查，但當然我們委員會會配合執法人員的任何要求，保證所有捐贈都合法。」

聯邦調查華裔楊蒞兜售與川普見面機會，海湖莊園和川普陣營接傳票，要求交出人員來往資...
聯邦調查華裔楊蒞兜售與川普見面機會，海湖莊園和川普陣營接傳票，要求交出人員來往資料。圖／世界日報提供
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