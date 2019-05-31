去年翻版？ 怕惹怒川普 北約總部取消命名「馬侃」

2019-05-31 13:46 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合30日電



北約新總部曾想以馬侃為名，卻因川普而作罷。圖／世界日報提供 分享 facebook

川普總統上周啟程到日本訪問前，白宮就下令總統到東京灣視察美國第七艦隊軍艦時，不要讓他看到「馬侃號」驅逐艦，最好用油布把艦名遮起來；「華盛頓郵報」報導，這段插曲可能使歐洲官員想到去年的類似事件。

「華盛頓郵報」指出，馬侃去年8月故世後，北約組織三個前祕書長提議把北約在布魯塞爾的新軍事總部根據他命名，藉此紀念馬侃。

川普的批評者立即大表歡迎，認為此舉可以讓很討厭川普的馬侃把歐洲和北美大部分地區團結起來，雖然他們知道北約很可能拒絕，以免惹火川普；事實果然如此，雖然即使沒有川普，要根據馬侃為北約總部命名絕非易事。

川普一直質疑北約存在的價值，更不滿德國等盟國軍費比美國少太多；這種緊張衝突在去年夏天急遽升高，連北約聯盟瓦解都已不再是不可能。在這種情況下，用川普的死對頭為北約總部命名根本是開玩笑。

但是，三個前北約祕書長聯名發函說：「我們相信這個泛大西洋聯盟是穩定、和平及自由世界的基石。很少事物能比馬侃的一生和工作更鮮明的象徵這個聯盟，以及美國的全球領導地位的持久利益。我們敦促北約根據馬侃參議員為新的布魯塞爾總部命名，以回報對其使命的終生服務。」

這項提議立即獲得美國兩黨國會議員支持，北約起初也表示考慮。但是，北約官員很快就警告這樣做不可能，因為北約29國有太多總統、國王、元首和政府，沒有根據政治人物命名的傳統。

川普的批評者仍認為這是川普的霸凌作風所致，而白宮官員在籌備川普訪日之行時，對這件事似乎記憶猶新；雖然川普30日宣稱根本不知道有這回事，而且在高級官員干預下，油布在川普到訪前拿掉，但卻又替川普掀起一個政治風暴。