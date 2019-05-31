真相？口誤？ 「俄羅斯助我勝選」 川普鬆口又改口

2019-05-31 13:43 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合30日電



川普30日推文稱，通俄門已經結案。推特 分享 facebook

推文一句「我跟俄羅斯協助我當選完全無關」，川普總統30日首次承認俄羅斯在2016年協助把他送進白宮；不過，他旋即改口稱是靠自己當選，並猛烈攻擊特別檢察官穆勒及其主持的通俄門調查。

在穆勒表示應由國會彈劾川普妨礙司法後，川普憤怒的痛批穆勒對他肆行私人報復；他推文說：「俄國、俄國、俄國！這項獵巫騙局一開始聽到的全是這個。現在俄國不見了，因為我跟俄國協助我當選完全無關。」

這似乎是川普首次接受美國情報首長對俄國干預美國選舉，協助川普擊敗喜萊莉‧柯林頓的說法。

改口說「俄若出手，幫的也是喜萊莉…」

川普並未刪除這則推文，不過他隨後企圖改口，向記者宣稱俄國即使出手，幫的也是喜萊莉。

「俄國沒有讓我當選。」川普面對記者詢問先前推特內容時又改口說，「你們知道誰讓我當選的？我使自己當選。俄國根本沒幫我。」

穆勒29日首次公開發表談話，表示他的調查確定俄國一再有系統地干預美國選舉，也有證據顯示川普企圖阻撓他的調查。

川普一直強烈駁斥他當選並不正當的說法。他30日痛批穆勒有利益衝突，調查結果也沒有提供對他不利的證據。

他向記者說，穆勒根本不應獲選主持調查作業，「我覺得他是完全矛盾的人，我覺得穆勒真是個只要不是川普就好的人。」

他宣稱穆勒不喜歡他，索取非常迫切想要的工作又未能如願，因此獲任獨立檢察官後挾私報復。

轟穆勒！「彈劾字眼又髒又齷齪又惡心」

川普也把民主黨彈劾聲浪高漲斥為「騷擾總統」說：「我覺得彈劾是個齷齪字眼，又髒又齷齪又惡心，跟我沒任何關係。」

他就憲法對彈劾總統的理由說：「沒有嚴重犯罪，也沒有行事不當，要怎麼彈劾？」

面對不到18個月後就要大選，民主黨領導人不敢輕言彈劾總統的充滿政治意味程序，不過民主黨一些總統參選人敦促國會展開彈劾。