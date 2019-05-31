親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

學姊證實分手！恢復單身5個月 目前沒人追

韓國瑜昨晚被李佳芬拷打？事實是這樣還有多人陪同

真相？口誤？ 「俄羅斯助我勝選」 川普鬆口又改口

2019-05-31 13:43世界日報 編譯黃秀媛／綜合30日電

川普30日推文稱，通俄門已經結案。推特
川普30日推文稱，通俄門已經結案。推特
分享

推文一句「我跟俄羅斯協助我當選完全無關」，川普總統30日首次承認俄羅斯在2016年協助把他送進白宮；不過，他旋即改口稱是靠自己當選，並猛烈攻擊特別檢察官穆勒及其主持的通俄門調查。

在穆勒表示應由國會彈劾川普妨礙司法後，川普憤怒的痛批穆勒對他肆行私人報復；他推文說：「俄國、俄國、俄國！這項獵巫騙局一開始聽到的全是這個。現在俄國不見了，因為我跟俄國協助我當選完全無關。」

這似乎是川普首次接受美國情報首長對俄國干預美國選舉，協助川普擊敗喜萊莉‧柯林頓的說法。

改口說「俄若出手，幫的也是喜萊莉…」

川普並未刪除這則推文，不過他隨後企圖改口，向記者宣稱俄國即使出手，幫的也是喜萊莉。

「俄國沒有讓我當選。」川普面對記者詢問先前推特內容時又改口說，「你們知道誰讓我當選的？我使自己當選。俄國根本沒幫我。」

穆勒29日首次公開發表談話，表示他的調查確定俄國一再有系統地干預美國選舉，也有證據顯示川普企圖阻撓他的調查。

川普一直強烈駁斥他當選並不正當的說法。他30日痛批穆勒有利益衝突，調查結果也沒有提供對他不利的證據。

他向記者說，穆勒根本不應獲選主持調查作業，「我覺得他是完全矛盾的人，我覺得穆勒真是個只要不是川普就好的人。」

他宣稱穆勒不喜歡他，索取非常迫切想要的工作又未能如願，因此獲任獨立檢察官後挾私報復。

轟穆勒！「彈劾字眼又髒又齷齪又惡心」

川普也把民主黨彈劾聲浪高漲斥為「騷擾總統」說：「我覺得彈劾是個齷齪字眼，又髒又齷齪又惡心，跟我沒任何關係。」

他就憲法對彈劾總統的理由說：「沒有嚴重犯罪，也沒有行事不當，要怎麼彈劾？」

面對不到18個月後就要大選，民主黨領導人不敢輕言彈劾總統的充滿政治意味程序，不過民主黨一些總統參選人敦促國會展開彈劾。

川普失言承認俄國助他當選 趙元良
川普失言承認俄國助他當選 趙元良
分享

川普民主黨通俄門
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

連續七年學生減少 美國大學關門潮

2019-05-31 14:38

川普加徵鋼鋁關稅 扶不起美國製造業

2019-05-31 14:36

川普華裔金主楊蒞涉牟利 海湖莊園、競選組織都接傳票

2019-05-31 13:54

去年翻版？ 怕惹怒川普 北約總部取消命名「馬侃」

2019-05-31 13:46

堵非法移民 川普加徵墨西哥5%關稅

2019-05-31 13:44

巴維理查通俄門 美情報夥伴擔心：五眼聯盟被捲入！

2019-05-31 13:39

「除非民主黨彈劾…」 美學者大膽預測：川普2020將連任！

2019-05-31 13:37

川普挑釁「五四」百年 學者：耐人尋味

2019-05-31 13:25

川普祭關稅大棒阻非法移民潮 墨西哥矢言報復

2019-05-31 11:54

美6月10日起對墨西哥徵5%關稅 直到移民問題解決

2019-05-31 07:54

馬侃號被蓋「國防布」？川普否認

2019-05-31 00:06

川普首度承認 「俄國幫助我當選」

2019-05-30 21:42

影／兩周內逾300個龍捲風侵襲 美中西部災情慘重

2019-05-30 17:50

FBI教官涉性別歧視和性騷 16女學員提告

2019-05-30 16:19

影／迪士尼星戰園區 彷彿異星世界

2019-05-30 15:22

影／星戰園區自製天行者光劍 逾百新品充滿驚喜

2019-05-30 15:22

馬州洛市國殤日遊行 CCACC、華盛頓同鄉會不缺席

2019-05-30 15:00

影／首開金口！穆勒為通俄報告畫重點：沒說川普無罪

2019-05-30 12:57
看更多

熱門文章

「幫我跟新男友付房租」...野蠻女友分手拒搬走 他佈局7日優雅復仇

2019-05-30 20:57

川普首度承認 「俄國幫助我當選」

2019-05-30 21:42

為峰會失敗負責？北韓傳處決負責2月川金會官員

2019-05-31 08:30

阻墨移民祭大棒 川普宣布所有墨西哥商品加徵5%關稅

2019-05-31 08:07

中國傳停購美國黃豆

2019-05-31 01:27

床上突然多了一個伴 她被舔醒後與大巨蟒四目對視

2019-05-31 09:51

嫁給銀行家當貴婦？ 她控訴：忍受20年的羞辱生活

2019-05-31 12:57

美6月10日起對墨西哥徵5%關稅 直到移民問題解決

2019-05-31 07:54

大馬總理籲美國：必須認識到全新強大的中國大陸

2019-05-30 19:03

時薪超過台幣400元 基本工資最高的是這個國家

2019-05-30 17:14

影／多瑙河船難畫面曝光！大船從後撞翻小船 7秒後沉沒

2019-05-31 12:50

還記得張德培嗎？30年前拍下藍道經典奇招 再現法網

2019-05-31 11:00

梅克爾在哈佛畢典致詞 暗轟川普種種不是

2019-05-31 11:48

大馬總理馬哈迪：馬來西亞將「盡可能地多用華為科技」

2019-05-30 16:39

美中女主播辯論雷聲大雨點小 中國觀眾失望

2019-05-30 22:27

日本超商招牌第一個字不會亮 背後原因超暖心

2019-05-31 13:35

華為禁令蔓延學術界IEEE封殺令 北大、清華反制

2019-05-31 12:38

中美女主播之戰 陸媒：3細節看出劉欣是贏家

2019-05-30 23:59

中美女主播越洋辯論 意外和諧

2019-05-30 23:59

中美主播大戰 俄國女主播也參戰批：美封殺華為

2019-05-30 18:54

美中貿易戰當紅主播劉欣 大二國際英語演講比賽冠軍影片出爐

2019-05-30 17:44

多瑙河撞船 增至8死20失蹤

2019-05-30 17:48

貿易戰升級！中國停買美大豆 美徵2產品反傾銷稅

2019-05-31 13:17

馬侃號被蓋「國防布」？川普否認

2019-05-31 00:06

稀土戰開打？ 彭博：中國限制稀土出口計畫可立即實施

2019-05-31 11:27

明洞美妝店失寵「平價Daiso」崛起！年輕遊客殺紅眼搬貨

2019-05-30 21:16

川習G20峰會談和？這2大風險可能粉碎市場希望

2019-05-30 22:40

多瑙河夜翻船 南韓遊客7死19失蹤

2019-05-30 23:50

美盟友擬推非美元體制

2019-05-30 23:21

沙國要漲亞洲油價 煉油業有壓

2019-05-30 23:22

北京若替華為出氣 分析：蘋果紮根穩固可度難關

2019-05-30 18:56

駐德代表謝志偉柏林街頭上演行動劇 受德媒矚目

2019-05-30 20:36

經濟解析／ 川普一推文 全球市場震動

2019-05-31 10:37

金融時報：華為已遣返深圳總部美籍員工

2019-05-31 11:41

打擊蘋果作為報復？ 陸商務部重申保護外商合法權益

2019-05-30 19:56

影／辯論變「專訪」 美中主播談貿易戰缺激烈火花

2019-05-30 17:20

陸商務部：美方前後矛盾 令人懷疑其誠意

2019-05-30 19:50

沒給救生衣？多瑙河觀光船安全成疑

2019-05-31 00:00

韓外長康京和赴匈牙利 現場指揮沉船救援

2019-05-30 17:12

智利升格「威廉斯港」 成為世界最南端城市

2019-05-30 21:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top