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巴維理查通俄門 美情報夥伴擔心：五眼聯盟被捲入！

2019-05-31 13:39世界日報 編譯郭宣含／綜合30日電

司法部長巴維理(Bill Barr)在川普總統指示下開始審核「通俄」調查之際，可能引發美國重要情資盟友的憂心，擔心可能很快也會被牽連其中。

川普表示，他希望巴維理調查英國澳洲等重要情報夥伴在推動通俄調查中的角色；川普表示，他6月3日到英國國是訪問時可能向英國首相梅伊提出此議題，並詢問梅伊有關他指控英國在2016年總統選舉時暗中監視他一事。

川普談到巴維理將解密並研究2016年總統選舉前的多項議題，他告訴記者：「我希望巴維理調查英國，我希望他調查澳洲，我還希望他調查烏克蘭。」

現在這些美國盟友試著不介入紛爭，並稱這是美國內政議題；但川普仍將可解密哪些情報的大權交予巴維理，而非情報單位。

這代表巴維理可能揭露他國向美國分享俄羅斯干涉選舉的情資，如此一來恐有損美國與外國的重要盟友關係。

英國和澳洲都是相互分享情資「五眼聯盟」(Five Eyes)的成員，其他成員包括美國、紐西蘭和加拿大。

英澳兩國目前保持沉默並強調與美國的友誼，但英澳國安人員正密切追蹤並避免批評美國作法，美國此舉恐使外界質疑英澳的情報蒐集，還可能暴露情資蒐集的方法與來源。

英國一名前大使告訴有線電視新聞網(CNN)：「如果審核調查將解密敏感情資，尤其是如果這麼做恐危及消息人士的安全，引發嚴重顧慮，甚至可能影響英國等密切盟友，繼續向美國分享高度敏感資訊的意願。」

該名英國官員還說：「此是美國當局的事。」英國駐華盛頓大使館則拒絕評論。

「五眼聯盟」一名官員表示，情報審核需要維持平衡，而且國安也涉及保護機密資訊。

澳洲官員拒絕評論，但澳洲外交部長佩恩(Marise Payne)27日在廣播電台訪問中表示，他們不想公開談論，以免顯得澳洲對美國目前調查事務有偏見。

司法部長巴維理(Bill Barr)擔心可能很快也會被牽連其中。美聯社
司法部長巴維理(Bill Barr)擔心可能很快也會被牽連其中。美聯社
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