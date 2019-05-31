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「除非民主黨彈劾…」 美學者大膽預測：川普2020將連任！

2019-05-31 13:37世界日報 記者顏伶如／綜合報導

曾經九度準確預測美國總統大選結果的美利堅大學(American University)政治歷史學家李奇曼(Allan Lichtman)指出，除非民主黨國會議員背脊硬起來，對川普總統啟動彈劾，否則川普將在2020年大選成功連任。

李奇曼接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，民主黨如果想要在2020年總統大選獲得勝利，只有靠著彈劾川普才能實現願望。

他說，特別檢察官穆勒調查俄羅斯干預2016年美國大選的調查結束後，國會如果彈劾川普，完全符合「憲政正確」與「政治正確」。

執政黨能否繼續執政，李奇曼列舉了13項關鍵因素，包括總統是否掌握國家的長期與短期經濟狀況、外交政策是否成功等；他說，如果在13項因素中，執政黨有六項以上都失分，總統大選便沒有機會取得勝利。

李奇曼分析，現在川普政府已經在三項因素中失分，包括輸掉期中選舉、外交政策頻頻受挫以及川普對一般選民缺乏吸引力。如果受到國會彈劾的醜聞，將成為讓川普失分的第4項因素。

他表示，彈劾絕對不是只眾議院表決那麼簡單而已，彈劾程序牽涉到到公聽會，眾院還要把事證提供給參議院，秀出文件資料，還要像檢察官一樣做出開場白與結辯等，等於讓川普在參院接受公眾審判。

李奇曼說，醜聞就是前任副總統高爾(Al Gore)2000年代表民主黨角築總統寶座時失利的最主要原因，因為民主黨總統柯林頓(Bill Clinton)被國會彈劾。

美利堅大學(American University)政治歷史學家李奇曼(Alla...
美利堅大學(American University)政治歷史學家李奇曼(Allan Lichtman)指出，將在2020年大選成功連任。 法新社
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