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川普挑釁「五四」百年 學者：耐人尋味

2019-05-31 13:25世界日報 記者陳開／洛杉磯報導

川普總統在「五四運動」百年之際，在推特就貿易戰問題，向中國叫囂。洛杉磯加大安德森經濟預測中心（UCLA Anderson Forecast）主任尼柯斯伯格（Jerry Nickelsburg）認為，川普此舉，雖不知是否有意為之，但耐人尋味。

尼柯斯伯格表示，川普5月5日在推特撰文，不僅詳細列出貿易戰十個月以來，中國遭遇的巨大損失；還在文末強調，與中國當局的貿易談判進展太慢，「他們想重寫協議，美方絕不讓步（As they attempt to renegotiate. No！）」。

尼柯斯伯格強調，熟知中國歷史的民眾都知道，「五四運動」對中國近代歷史的影響。川普選擇在「五四運動」百年之際，拋出上述言論，雖然不知道他是否是有意為之，但值得深思。

許多西方媒體宣傳，中國受貿易戰影響極大，但尼柯斯伯格持不同意見。他表示，中國國民生產總值（GDP）增速放緩，與其經濟轉型期間經歷的陣痛有關係。中國總理李克強於2015年提出的轉型計畫，希望中國在2025年，在製造業實現轉型，由傳統走向高科技。著重發展航空（Aerospace）、製藥（Pharma）、人工智能與資訊科技（AI and IT）及汽車（Autos）工業，讓中國成為第一世界國家（First-World Country）。

中國出口占GDP的比重從2008年起，也在不斷走低；反之美國進口的中國產品逐年上升，占比GDP也在升高。中國政府的數據顯示，中國GDP增長均高於國際貨幣基金（IMF）預期。尼柯斯伯格表示，由此可見，貿易戰對中國的影響，沒有部分媒體渲染得那麼大；對美國的影響，則比想像中高。

「五四運動」起因是第一次世界大戰結束後，在「巴黎和會」中，列強將戰敗國德國在山東的權益轉讓給日本。當時統治中國的北洋政府未能捍衛國家利益，引起中國民眾強烈不滿，紛紛上街遊行，號召「外爭國權，內除國賊」。

川普總統在「五四運動」百年之際，在推特就貿易戰問題，向中國叫囂。圖／世界日報提供
川普總統在「五四運動」百年之際，在推特就貿易戰問題，向中國叫囂。圖／世界日報提供
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