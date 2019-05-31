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為2月峰會失敗扛責？北韓傳已處決負責川金會官員

美6月10日起對墨西哥徵5%關稅 直到移民問題解決

2019-05-31 07:54聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

美國總統川普30日發推文表示，自6月10日開始，美國將對墨西哥所有進口商品加徵5%關稅，直到非法移民停止從墨西哥入境美國。

川普表示，關稅將逐步增加，直到非法移民的問題得到解決。稍後會公布實施細節。

川普稍早在另一則推文說，邊境巡邏人員凌晨在德州El Paso逮捕1036名偷渡客，為歷來逮捕的最大批偷渡客。

美國總統川普。法新社
美國總統川普。法新社
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川普偷渡移民
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