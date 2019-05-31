馬侃號被蓋「國防布」？川普否認

2019-05-31 00:06 聯合報 編譯 聯合報 編譯 張佑生 ／綜合報導



傳聞中川普不想看見的神盾驅逐艦「馬侃號」。 （路透資料照片） 分享 facebook

美國總統川普上周六（廿五日）抵達日本進行四天的國是訪問。華爾街日報廿九日報導，白宮事前與海軍以電郵聯絡協調安排，下達「眼不見為淨」的指令，要求川普視察橫須賀基地時，不要讓他看到以已故共和黨資深參議員馬侃命名的神盾驅逐艦，川普否認知情。

華爾街日報報導，美軍印太司令部官員本月十五日向海空軍官員發電郵，概述川普訪日的行程規畫，白宮軍事辦公室其後聯絡海軍第七艦隊，除了指示有關川普直升機的降落範圍及兩棲攻擊艦「黃蜂號」的準備工作，還下達了第三個指令：「神盾驅逐艦馬侃號必須留在川普的視線範圍之外。」 並註明「請確認指令獲得貫徹」。

報導引述一名官員的話說，國防部代理部長夏納翰知悉白宮關注馬侃號所在後，批准採取措施，確保它不會影響川普訪日。

馬侃號因遭撞擊在修復中，移動不易，海軍遂以防水布遮蓋馬侃號的船名，再以另一艘修理駁船移近擋住船身，小帽繡有馬侃號標誌的船員更獲准休假，確保川普眼不見為淨。

匿名官員稱，確實收到指示，但最後遭到海軍高層否決。第七艦隊發言人海軍中校陶斯表示，川普抵日前一天還用防水布遮蓋的馬侃號，在他抵達前移除，有遮擋之嫌的修理船也奉令開走。

海軍聯絡室主任布朗少將廿九日推文表示：「美國總統訪日視導期間，絕對看得到馬侃號。海軍對於該船艦、人員、命名由來、傳承，引以為榮。」

新聞曝光後，相關人士紛紛表示無所悉。代理防長夏納翰否認下令配合，表示看報後才曉得有這檔事，將要求參謀長深入了解。印太司令部與第七艦隊官員也都說，看新聞才曉得有這件事。艦上官兵放假是因為國殤日。

競選總統期間和馬侃交惡的川普，推文宣稱對於訪日期間馬侃號發生的任何事情都無所悉。美聯社指出，川普僅說訪日期間無所悉，而沒有說「訪問日本前」是否知情。

馬侃的女兒梅根說，川普一直對於馬侃生平的偉大事蹟深感威脅，連馬侃過世九個月都不願讓他安息。