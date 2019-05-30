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影／兩周內逾300個龍捲風侵襲 美中西部災情慘重

2019-05-30 17:50聯合報 記者周辰陽╱即時報導

美國堪薩斯州28日一天內生成多達20個龍捲風，羅倫斯市（Lawrence, KS）28日晚間受到襲擊，導致鄰近城鎮與社區的18人受輕傷，許多房屋與商舖被破壞，堪薩斯市國際機場更因被捲起殘骸而一度短暫關閉。

美國國家氣象局（NWS）確認堪薩斯州出現的龍捲風達威力表次高的EF4，最高風速達每小時273.6公里，畫出一條約長51.5公里、寬1.6公里的破壞區。

社群媒體上已出現許多受災戶的照片與影像，住宅與穀倉被毀。羅倫斯警方表示，大型龍捲風吹斷路樹與電線，街上滿是殘骸，部分幹道無法通行，呼籲民眾不要跑去災區觀光，以免妨礙搜救人員出勤。

距離堪薩斯市約40分鐘車程的林伍德鎮（Linwood, KS）鎮長克里斯坦森（Brian Christenson）告訴ABC新聞台《早安美國》，這是他住到當地22年來首度躲入地下室，之前從沒有看過龍捲風隨機帶走一棟房屋，鄰宅卻可能秋毫無損。儘管400名居民有許多人完全失去住宅與一切家具，所幸沒有人死亡或下落不明。

堪薩斯州此前正經歷州史最潮濕的數個月，龍捲風襲擊結束後不久，川普總統就核准凱莉州長（Laura Kelly）申請，頒布聯邦災難公告。

除堪薩斯州外，俄亥俄州、新澤西州與賓州本周都遭受龍捲風襲擊。比起年平均總數的750個，美國今年已有至少960個龍捲風通報，過去兩周中西部出現高到反常的300多個龍捲風，全美22個州5月通報超過460個龍捲風，29日更是全美連續第14天通報龍捲風出現。

NWS向人口稠密的堪薩斯市都會區與附近數個郡發出龍捲風緊急狀態預警，也告知阿肯色州、德州、新澤西州與賓州等部分區域加強注意，預估8500萬人面臨威脅。CNN氣象專家指出，過去2周賴著不走的噴射氣流帶來低氣壓是氣候反常原因之一，不過噴射氣流30日就會移動，至少下周不會出現嚴重氣候風險。

俄亥俄州代頓市（Dayton）災區，龍捲風摧毀房屋及基礎設施，導致數萬人無水電可...
俄亥俄州代頓市（Dayton）災區，龍捲風摧毀房屋及基礎設施，導致數萬人無水電可用。美聯社
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俄亥俄州代頓市（Dayton），民眾正檢視一所學校的受災狀況。法新社
俄亥俄州代頓市（Dayton），民眾正檢視一所學校的受災狀況。法新社
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