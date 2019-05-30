影／兩周內逾300個龍捲風侵襲 美中西部災情慘重

2019-05-30 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



美國堪薩斯州28日一天內生成多達20個龍捲風，羅倫斯市（Lawrence, KS）28日晚間受到襲擊，導致鄰近城鎮與社區的18人受輕傷，許多房屋與商舖被破壞，堪薩斯市國際機場更因被捲起殘骸而一度短暫關閉。

美國國家氣象局（NWS）確認堪薩斯州出現的龍捲風達威力表次高的EF4，最高風速達每小時273.6公里，畫出一條約長51.5公里、寬1.6公里的破壞區。

社群媒體上已出現許多受災戶的照片與影像，住宅與穀倉被毀。羅倫斯警方表示，大型龍捲風吹斷路樹與電線，街上滿是殘骸，部分幹道無法通行，呼籲民眾不要跑去災區觀光，以免妨礙搜救人員出勤。

距離堪薩斯市約40分鐘車程的林伍德鎮（Linwood, KS）鎮長克里斯坦森（Brian Christenson）告訴ABC新聞台《早安美國》，這是他住到當地22年來首度躲入地下室，之前從沒有看過龍捲風隨機帶走一棟房屋，鄰宅卻可能秋毫無損。儘管400名居民有許多人完全失去住宅與一切家具，所幸沒有人死亡或下落不明。

堪薩斯州此前正經歷州史最潮濕的數個月，龍捲風襲擊結束後不久，川普總統就核准凱莉州長（Laura Kelly）申請，頒布聯邦災難公告。

除堪薩斯州外，俄亥俄州、新澤西州與賓州本周都遭受龍捲風襲擊。比起年平均總數的750個，美國今年已有至少960個龍捲風通報，過去兩周中西部出現高到反常的300多個龍捲風，全美22個州5月通報超過460個龍捲風，29日更是全美連續第14天通報龍捲風出現。