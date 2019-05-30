親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

不滿吳子嘉亂爆料 韓國瑜發聲明：準備提告

華府地鐵黃藍線維修 接駁亂乘客怨

2019-05-30 16:59世界日報 記者張筠／華盛頓報導

驟增的公車乘客數量，給上下班帶來巨大壓力。 記者張筠／攝影
驟增的公車乘客數量，給上下班帶來巨大壓力。 記者張筠／攝影
分享

華府地鐵黃、藍線雷根國家機場(Reagan National Airport)以南的車站本周開始長達106天的關閉，以進行月台維修和系統升級；雖然有免費接駁公車，但漫長的等待以及不專業的服務仍讓民眾怨聲連連。

由於車站維修，華府地鐵黃、藍線雷根國家機場以南的六個車站本周開始完全關閉，將持續到9月8日，為了解決民眾的通勤問題，首都捷運局增加多條免費接駁公車路線，並在部分地鐵站附近提供免費停車位，以方便上班族通勤。

然而此過程剛開始兩天就已出現眾多問題，接駁車數量不夠，堵車嚴重，民眾因為擠不上公車而耽誤工作，甚至還出現接駁車司機不熟悉路線向乘客問路，最後仍把乘客送錯位置的情況。

家住亞歷山卓的維恩(Tom Wane)近兩日上班等車時間都比平時多了近40分鐘，「平時可以準時搭趁早上七點多的那班車，但這兩天因為乘客太多，得等到第三班車才能擠上去」，他已經連續兩天上班遲到，晚上回家也比平時晚，「通勤時間增加，休息時間減少，覺得非常疲憊。」

但維恩這樣的情況已算幸運，有不少乘客的通勤時間翻倍，甚至碰到走錯路的司機。李斯頓(Randy Lilleston)和許多乘客周三上午就被一名不認識路的司機帶錯車站，本該在黃、藍線五角大樓車站換乘地鐵，最後被帶到綠線的Anacostia站，「司機不認路，還請我們指路。」

李斯頓表示，當時車內不少乘客抱怨，但為了避免耽誤上班，大家基本上還是配合給司機指路，「司機最後還是走錯方向，上到通往巴爾的摩的95號北向公路。」

對此首都捷運局表示，承認部分司機並沒有按照預定規畫的路線行駛，但第一周仍處於適應階段，未來將盡快培訓司機，並調整服務資源。

公車機場捷運
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

FBI教官涉性別歧視和性騷 16女學員提告

2019-05-30 16:19

影／迪士尼星戰園區 彷彿異星世界

2019-05-30 15:22

影／星戰園區自製天行者光劍 逾百新品充滿驚喜

2019-05-30 15:22

馬州洛市國殤日遊行 CCACC、華盛頓同鄉會不缺席

2019-05-30 15:00

影／首開金口！穆勒為通俄報告畫重點：沒說川普無罪

2019-05-30 12:57

路州立法反墮胎 又一州挑戰美最高法院判例

2019-05-30 09:55

白宮外圍男子引火自焚 傷勢嚴重送醫搶救

2019-05-30 04:04

眾院司法委員會主席控川普撒謊 不排除發動彈劾

2019-05-30 03:55

大學畢業生預期六年內還完學貸 調查顯示實際上更久

2019-05-29 16:50

被控參與中國千人計畫 美科學家遭起訴不認罪

2019-05-29 16:35

最後1家墮胎診所周末關閉 密蘇里州無墮胎領先全美

2019-05-29 15:53

捍衛墮胎權 加州聯邦參議員賀錦麗：禁令須聯邦定奪

2019-05-29 15:53

美國聯邦最高法院一個裁定 挺墮胎、反墮胎兩種解讀

2019-05-29 15:53

美國墮胎禁令爭議 大法官不涉入各州立法糾紛

2019-05-29 15:53

嚇！野生黑熊造訪 與女子上演「開車門拔河」

2019-05-29 15:14

電腦網路遭駭客癱瘓 巴爾的摩市長拒絕支付贖金

2019-05-29 14:34
看更多

熱門文章

超正女大生一天狂喝27杯珍奶！上節目變專家：必要時可取代飯

2019-05-29 21:12

美中女主播隔空辯論 劉欣回批：我不是共產黨員

2019-05-30 09:09

影／美中貿易戰這國收割戰果？GDP估十年後超新加坡

2019-05-29 18:04

影／匈牙利多瑙河觀光翻覆 南韓團34人已知7死20失蹤

2019-05-30 07:59

債市警鈴大作！美股早盤大跌逾200點 油價重挫3%

2019-05-29 22:01

美中女主播辯論大戰 央視又說不能直播了

2019-05-29 20:13

陸貿易戰反擊的最後「稀」望 美方笑著這樣回...

2019-05-30 10:00

30個長一樣？印度小姐參選佳麗被網友戲稱同一個人

2019-05-30 12:14

二手商店花5元買底片 意外洗出日女星20年前寫真照

2019-05-30 12:40

貿易戰升溫 中國二招反擊

2019-05-30 01:28

匈牙利多瑙河觀光船翻覆至少7死 影片曝光

2019-05-30 07:47

每4人就有1人下不來！ 世上最危險高峰「K2」更勝聖母峰

2019-05-30 10:44

12位美國總統搶著見她 獨步全球僅此一人

2019-05-30 11:00

美股跌至12周低點、道瓊跌221點 美中貿易僵局益顯緊張

2019-05-30 06:38

美中女主播貿易戰辯論 線上直播8時登場

2019-05-30 08:27

中美女主播辯論 陸媒分析三點後喊：劉欣是贏家

2019-05-30 11:29

陸真會用稀土來反擊美？專家指老共態度從這7字可看出

2019-05-29 23:19

扣環沒扣好？她嗨玩高空滑索 5秒慘從6公尺高墜地

2019-05-29 18:47

央視直播主播戰剩半套 還為劉欣叫屈「開場被3次插話」

2019-05-30 09:44

美中女主播雷根、劉欣辯貿易戰 重點一次看

2019-05-30 11:13

Fed報告：川普關稅戰真正贏家是台灣、南韓和東南亞

2019-05-30 07:59

美中女主播「約辯」陸官媒圖文直播 網友全看傻：到底談了啥？

2019-05-30 09:50

美中女主播辯論沒戰火 網友：只是一場Q&A談話

2019-05-30 11:54

川普傳不滿美國安顧問波頓 「照他的意思，我們正在打四場戰爭。」

2019-05-29 23:34

美中主播辯論後 劉欣稱和雷根「完全可能做朋友」

2019-05-30 14:34

中美主播辯論背後 潛藏的中國大外宣身影

2019-05-30 08:58

美中女主播貿易戰辯論 央視以「沒授權」為由喊卡

2019-05-29 19:48

貿易爭端與穆勒談話影響買氣 美股收黑

2019-05-30 04:59

科技股投資別問巴菲特！這位高人傳授6心法

2019-05-30 00:42

影／多瑙河重大船難 夜黑雨大救援難度高

2019-05-30 12:22

荷媒專訪陳欣新 「中國帶來真實巨大的威脅」

2019-05-29 20:13

為活下去…幼時遭父長年侵犯 她分裂出2500種人格

2019-05-30 11:23

梵蒂岡被河蟹了？中國迫害地下教會 教宗卻大談中國夢

2019-05-29 20:25

債市警鈴大作 歐美股市嚇跌

2019-05-30 03:15

衝擊航空業暑假商機！波音737Max恐再停飛2個月

2019-05-29 18:08

白宮外圍男子引火自焚 傷勢嚴重送醫搶救

2019-05-30 04:04

班克西畫作讓屋主快崩潰 終於搬至新家

2019-05-29 21:15

貿戰時刻暗中作梗？華為包裹「誤轉」美國 網民酸也太巧

2019-05-29 18:21

美中女主播辯論 中國網民批：根本是場鴻門宴

2019-05-30 11:50

沙灘婚禮新娘穿泳衣款「婚紗」 網批評太暴露：長輩會生氣

2019-05-30 12:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top