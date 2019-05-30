華府地鐵黃藍線維修 接駁亂乘客怨

2019-05-30 16:59 世界日報 記者 世界日報 記者 張筠 ／華盛頓報導



驟增的公車乘客數量，給上下班帶來巨大壓力。 記者張筠／攝影 分享 facebook

華府地鐵黃、藍線雷根國家機場(Reagan National Airport)以南的車站本周開始長達106天的關閉，以進行月台維修和系統升級；雖然有免費接駁公車，但漫長的等待以及不專業的服務仍讓民眾怨聲連連。

由於車站維修，華府地鐵黃、藍線雷根國家機場以南的六個車站本周開始完全關閉，將持續到9月8日，為了解決民眾的通勤問題，首都捷運局增加多條免費接駁公車路線，並在部分地鐵站附近提供免費停車位，以方便上班族通勤。

然而此過程剛開始兩天就已出現眾多問題，接駁車數量不夠，堵車嚴重，民眾因為擠不上公車而耽誤工作，甚至還出現接駁車司機不熟悉路線向乘客問路，最後仍把乘客送錯位置的情況。

家住亞歷山卓的維恩(Tom Wane)近兩日上班等車時間都比平時多了近40分鐘，「平時可以準時搭趁早上七點多的那班車，但這兩天因為乘客太多，得等到第三班車才能擠上去」，他已經連續兩天上班遲到，晚上回家也比平時晚，「通勤時間增加，休息時間減少，覺得非常疲憊。」

但維恩這樣的情況已算幸運，有不少乘客的通勤時間翻倍，甚至碰到走錯路的司機。李斯頓(Randy Lilleston)和許多乘客周三上午就被一名不認識路的司機帶錯車站，本該在黃、藍線五角大樓車站換乘地鐵，最後被帶到綠線的Anacostia站，「司機不認路，還請我們指路。」

李斯頓表示，當時車內不少乘客抱怨，但為了避免耽誤上班，大家基本上還是配合給司機指路，「司機最後還是走錯方向，上到通往巴爾的摩的95號北向公路。」

對此首都捷運局表示，承認部分司機並沒有按照預定規畫的路線行駛，但第一周仍處於適應階段，未來將盡快培訓司機，並調整服務資源。