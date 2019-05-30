影／星戰園區自製天行者光劍 逾百新品充滿驚喜

2019-05-30 15:22 世界日報 記者 世界日報 記者 馬雲 ／安那罕報導



星展園區內神祕的反叛軍基地影音來源：記者馬雲

琳瑯滿目的外星生物玩偶影音來源：記者馬雲

加州迪士尼樂園新開張的星戰主題園區除了緊張刺激的「千年隼號」駕駛體驗外，還有很多內容可逛，幾乎每個轉角都有神奇驚喜。100多種全新星戰經典角色相關產品也相繼上市，令影迷們尖叫不已。

加州迪士尼星戰園區裡可以自製激光劍，外星寵物眼花繚亂，讓人錢包失血。 記者馬雲／攝影 分享 facebook

其中，外星寵物商店可見「星戰8」裡可愛的動物角色波波(Porg)、機械蜘蛛，外星奶牛，和貪睡的外星貓等，神奇生物也推出了相關產品；而一個外表看似廢棄工廠的店內，充滿各種機器人，甚至有人教你如何打造「天行者」的光劍（Lightsaber）！

5月31日在迪士尼樂園開放的是全世界第一家星戰主題樂園，有5000多個星戰主題裝飾和道具，營造出令人完全置身外星的真實體驗。為了這個主題樂園，迪士尼也打造了100多種全新商品，首次面世。

在這個最新打造Batuu星球上，有一個集市，裡面陳列有各種古香古色的小店鋪。在一家骨董店中，名為Dok-Ondar的外星生物可以說話、活動，他就是星戰系列裡著名的收藏者。在這家店裡可以看到很多星戰系列中出現的珍寶、骨董和外星稀有生物。巨大的水罐中，像章魚一樣的生物在緩慢蠕動；另一個儲藏箱裡則可以看到像蚯蚓一樣的蟲子，從土中伸出觸角不斷擺動，而它埋在土中的身體，卻是一個身材肥碩的怪獸。

加州迪士尼星戰園區裡可以自製激光劍，外星寵物眼花繚亂，讓人錢包失血。 記者馬雲／攝影 分享 facebook

牆邊的陳列櫃上則放有反叛軍、猶達大師、盧克天行者、蕾婭公主等老版星戰三部曲內人物為主題的模型、服裝、筆記本、馬克杯、徽章等。另一側，黑武士、西斯大帝等反派也同樣擁有自己的地盤。不少幸運提前進來的星戰迷在這些新品中流連忘返，很多人大呼錢包失血。

因影片中反叛軍活動的場所都很隱蔽，在這個樂園內人們也會走進一個看似廢棄機器人工廠的倉庫，但其實這裡是反叛軍基地之一，並有人員專門教遊客如何製作光劍。倉庫內也不斷有傳送帶在運送著機器人的零件，各種有趣的外星機器人陳列在各個角落。星戰片中惹人喜愛的人氣角色R2D2和BB8機器人也在其中，他們會定時被激活，出來與遊客互動。

加州迪士尼星戰園區裡可以自製激光劍，外星寵物眼花繚亂，讓人錢包失血。 記者馬雲／攝影 分享 facebook

有趣的是，Batuu星球上的餐廳看起來也很像是多年不用的廢棄外星工廠，但這正是星際大戰中很多星球帶給人們的感覺，外表看上去就是一個建在山洞裡的大鐵門，其實走進裡面，裝潢十分考究，美食酒水相當豐富，連侍者都身穿外星人服飾，讓人全程體驗身處陌生星球的奇特感受。