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影／迪士尼星戰園區 彷彿異星世界

2019-05-30 15:22世界日報 記者馬雲／安那罕報導

記者馬雲／安那罕報導

影音來源：記者馬雲

備受期待的加州迪士尼樂園「星際大戰主題園區」（Star Wars: Galaxys Edge）5月31日正式開園！投資20億元、占地14英畝的星戰主題園區有極豐富的遊樂內容和琳瑯滿目的星戰主題商品，讓人彷佛走入異星世界，逛上一天都不嫌多！

加州迪士尼「星際大戰主題園區」揭幕，體驗駕駛「千年隼號」的快感！ 記者馬雲／攝影
加州迪士尼「星際大戰主題園區」揭幕，體驗駕駛「千年隼號」的快感！ 記者馬雲／攝影
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遺憾的是，5月31日到6月23日期間的預訂檔期已經全部被訂光，只有入住迪士尼酒店才能獲得進入這個新園區先睹為快。其餘遊客要等到6月24日之後才可以有機會領略其魅力。

本次開放的是以「千年隼號」（Millennium Falcon: Smugglers Run）為主題的遊樂項目和絕大部分的園區，但另一個全新遊樂項目「反叛軍崛起」（Rise of the Resistance）要等到今年年底才會開放。

星戰樂園目前成為迪士尼樂園內占地面積最大的主題園區，一進入就會看到真實尺寸的「千年隼號」停靠在外星山谷中，十分壯觀，細節也很講究。飛船內各種設施和陳設全部與影片中完全一致，這個主題項目卻沒有出現影片中的駕駛者漢索羅（Han Solo)，而是全新創造了一個外星遊俠Hondo， 他會向外星人物楚巴卡借來「千年隼號」展開一場星際大冒險。

加州迪士尼「星際大戰主題園區」揭幕，體驗駕駛「千年隼號」的快感！ 記者馬雲／攝影
加州迪士尼「星際大戰主題園區」揭幕，體驗駕駛「千年隼號」的快感！ 記者馬雲／攝影
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設計本項目的盧卡斯影業創意總監江道格（Doug Chiang)表示，為能讓這個遊樂項目保持長久魅力，不受到電影過時影響，他們希望可以在原有的星戰元素基礎上創作新的故事。在遊客進入「千年隼號」後，會被分為六個人一組進入駕駛艙。工作人員隨機分配名牌，被分為駕駛員的坐在最前方，射擊者坐在中間，最後是工程師。六個人在駕駛過程中都要時刻留意聲效指導及前方銀幕上呈現的景象，躲開各種山谷、飛創等障礙物，不僅要保持飛船航線正確，還要隨時放手敵軍的進攻，並有機會體驗星戰電影中光速般的星際穿越。遊客將體驗到親自駕駛「千年隼號」的快感，同時也考驗反應力和配合能力，最終銀幕上會顯示一組人的得分。受到重創越少分數越高，但也有表現不佳的組員可能得到負分。整個星際之旅長達八分鐘，可謂相當顛簸、刺激。因為有分數對比，每個遊客也都感到身負重任。

加州迪士尼「星際大戰主題園區」揭幕，體驗駕駛「千年隼號」的快感！ 記者馬雲／攝影
加州迪士尼「星際大戰主題園區」揭幕，體驗駕駛「千年隼號」的快感！ 記者馬雲／攝影
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園區內星戰主題商店、餐廳將一起在5月31日開放。這裡每個建築設計都體現星戰系列電影奇特、古老、神祕的風格，隨處可見外星文字，生鏽的機器人和外星古怪的外星生物，而且其中很多是「活」的，配有運動和聲效，帶來驚喜不斷。在全新打造的外星酒吧Oga裡，遊客甚至可以買到酒精飲料，但工作人員說，他們會對年齡嚴格控制，也保證不會讓遊客喝醉。

6月24日後有迪士尼樂園門票即可進入，在此之前只有入住迪士尼酒店的遊客可以獲得進入迪士尼園區的資格。具體信息見https://disneyparks.disney.go.com/star-wars-galaxys-edge/。

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