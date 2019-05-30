影／首開金口！穆勒為通俄報告畫重點：沒說川普無罪

2019-05-30 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



美國「通俄門」特別檢察官穆勒29日首度就調查報告公開發表聲明，表示基於司法部不指控現任總統的長期見解，在他職權內刑事起訴川普總統「從來都不是選項」，此外他也說，報告並未替川普開脫罪嫌。美聯社 分享 facebook 美國「通俄門」特別檢察官穆勒29日首度就調查報告公開發表聲明，表示基於司法部不指控現任總統的長期見解，在他職權內刑事起訴川普總統「從來都不是選項」，此外他也說，報告並未替川普開脫罪嫌。

根據1973年與2000年的兩份司法部部內法律見解，現任總統不能被刑事起訴，否則會被視為不正當介入總統的憲政職責。穆勒指出，若調查小組相信川普「明顯沒犯罪，我們早就會這樣說」。穆勒還稱，正式指控現任總統行為有所不當時，「憲法要求刑事司法系統以外的程序」。

穆勒的「通俄門」調查報告並未指川普競選陣營與俄羅斯不法共謀介入選舉，但條列了10個川普可能試圖妨礙司法調查的事件。外界認為，穆勒的發言是將評估川普行為舉止的工作，推向有權啟動彈劾程序、目前由民主黨占多數的眾議院。

儘管民主黨國會議員一直想找穆勒作證，但他表明「報告就是我的證詞」，就算之後要上國會聽證，他也沒有額外資訊可提供。穆勒同時也宣布特檢小組解散，將辭職回歸平民生活。

美國總統川普聞訊上推特，稱穆勒報告沒有改變結果，因為沒有足夠的證據，在美國就是無辜的，寫道「結案，謝謝你！」

雖然民主黨內部啟動彈劾聲浪高漲，眾議院議長裴洛西仍不願放行，認為共和黨占多數的參議院不會讓川普下台，也會在2020年大選引發反效果。穆勒公開聲明後，她在一場會議上指出，眾院將依據穆勒報告陳述的事實，持續推動調查，「不排除任何事情」。