親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

掏空大同公司案 前董事長林蔚山判刑8年定讞

NBA／可能在大陸退休 林書豪證實打CBA意願

被控參與中國千人計畫 美科學家遭起訴不認罪

2019-05-29 16:35世界日報 編譯陳韻涵／綜合28日電

印度裔美國科學家魯克曼（Turab Lookman）參與中國對外招募人才的「千人計畫」卻未吐實，被控三度做不實陳述；他28日出庭，不認罪相關指控，當庭飭回並以5萬元交保。

魯克曼23日在新墨西哥州聖塔菲（Santa Fe）的自宅被捕，聯邦調查局（FBI）探員在他的住處搜出美國和英國護照、一部手提電腦、硬碟和「與中國合作的通訊」。

當局表示，魯克曼會被FBI盯上，是因為他向同事炫耀擁有四個國家的公民資格。他2017年回答就業問卷和聯邦官員徵詢是否受雇或應徵中國「千人計畫」，但他都沒照實回答；FBI表示，就業問卷每五年填一次，他很可能2012年就已回答過相關問題。

聯邦大陪審團22日指控魯克曼在2017年11月至2018年9月間，三度做不實陳述，指他自2008年收受中國薪酬，並與中國海外科學家建立關係和合作；不實陳述罪名若成立，最高可判五年徒刑。

魯克曼落網前任職於能源部科研機構「洛薩拉摩斯國家實驗室」（Los Alamos National Laboratory）；他1999年起在LANL工作，LANL的任務是確保美國核子彈藥庫安全、減少武器威脅，處理能源、基礎建設、衛生和安全問題。

檢方形容，「千人計畫」是中國招募可取得外國技術與智慧財產知識、熟悉相關知識者的計畫，這是中國為扭轉數十年來人才外流情況而推動的其中一項國家計畫。

魯克曼的律師林內博格（Paul Linnenburger）說，檢方未證實當事人在LANL任職期間，取得或下載任何高機密文件，即便魯克曼的權限很高，但歷年研究成果均已公開。

魯克曼獲釋後必須配戴電子監控裝置，受審前的旅遊範疇受限於新墨西哥州最大城阿布奎基市（Albuquerque）。

美科學家因在參與中國千人計畫上說謊被起訴。 世界日報記者魏碧洲／攝影
美科學家因在參與中國千人計畫上說謊被起訴。 世界日報記者魏碧洲／攝影
分享

FBI墨西哥印度
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

嚇！野生黑熊造訪 與女子上演「開車門拔河」

2019-05-29 15:14

大學畢業生預期六年內還完學貸 調查顯示實際上更久

2019-05-29 16:50

最後1家墮胎診所周末關閉 密蘇里州無墮胎領先全美

2019-05-29 15:53

捍衛墮胎權 加州聯邦參議員賀錦麗：禁令須聯邦定奪

2019-05-29 15:53

美國聯邦最高法院一個裁定 挺墮胎、反墮胎兩種解讀

2019-05-29 15:53

美國墮胎禁令爭議 大法官不涉入各州立法糾紛

2019-05-29 15:53

電腦網路遭駭客癱瘓 巴爾的摩市長拒絕支付贖金

2019-05-29 14:34

發言被川普打臉 國安顧問地位恐不穩

2019-05-29 14:30

影／狂！川普鐵粉募上億元建美墨長城 打算1美元賣政府

2019-05-29 12:55

美國新州亞裔家庭收入最高 貧富差距最大

2019-05-29 11:58

42人中槍7死 芝國殤周末增千名警力仍血腥

2019-05-29 11:56

龍捲風接二連三襲俄亥俄州 8萬戶停電至少1死

2019-05-29 10:25

別跟川普搭空軍一號！幕僚揭飛行癖 怨嘆「待不下去」

2019-05-29 10:00

在夏州被鯊魚咬死男子 來自沙加緬度

2019-05-28 19:13

諾曼第登陸75周年 各校回顧關鍵戰役

2019-05-28 18:55

國殤日╱柯林頓紐約州遊行 緬因州為老布希留空位

2019-05-28 18:30

輟學參戰 3老兵國殤日獲遲來畢業證書

2019-05-28 17:24

國殤日 潘斯阿靈頓公墓獻花

2019-05-28 16:54

川普對駐日美軍說 美航母設計錯誤

2019-05-28 15:09

南加州就業增房市競爭劇 利率新低仍一屋難求

2019-05-28 14:26
看更多

熱門文章

澳智庫：亞太強國美第一陸緊追 台灣唯一分數下滑國家

2019-05-28 23:24

沒有雪崩沒有狂風 竟有11人死在排隊的珠峰上

2019-05-28 19:51

日本隨機殺童案 兇持30公分菜刀一秒砍一個

2019-05-29 08:35

低頭惹的禍？耳機線被電梯門纏住 她成無頭屍獨上四樓

2019-05-29 11:43

影／好市多如何挑起你的爆買欲？美媒：靠這三點

2019-05-28 18:13

中國等九國列入匯率操縱觀察名單 美財政部：密切關注

2019-05-29 07:31

貿易戰代價6,000億美元 台灣二大產品曝險高

2019-05-28 23:48

別跟川普搭空軍一號！幕僚揭飛行癖 怨嘆「待不下去」

2019-05-29 10:00

道瓊重挫237點 美中貿易戰疑慮難消

2019-05-29 07:18

雞排+珍奶當道！紐約瘋亞洲風味炸雞

2019-05-28 22:12

越獄真實版？為了進入歐洲討生活 躲在汽車儀表板後

2019-05-28 18:04

影／狂！川普鐵粉募上億元建美墨長城 打算1美元賣政府

2019-05-29 12:55

競爭太激烈 亞洲廉航每載一乘客頂多賺5美元

2019-05-28 18:41

美國圍堵華為 築「新柏林圍牆」

2019-05-29 00:36

陸製Model 3售價周五揭曉 傳要人民幣30萬至35萬元

2019-05-28 20:06

環時：中國拿起稀土這個武器是遲早的事

2019-05-29 09:51

日本川崎19人遭砍事件 兇嫌身分確認

2019-05-28 23:41

華為風暴 SD協會會員名單再納入華為

2019-05-29 14:08

反擊！華為在美提起訴訟 批「用立法代替審判」

2019-05-29 10:00

貝佐斯前妻 承諾捐出1.1兆財產半數做慈善

2019-05-28 23:20

華為風暴 任正非辦公桌擺1本「美國陷阱」

2019-05-28 23:45

嚇！野生黑熊造訪 與女子上演「開車門拔河」

2019-05-29 15:14

華為風暴 川普築牆擋不住中國掌控泰半網路

2019-05-28 22:37

又嗆聲！人民日報：勿低估中方反制 勿謂言之不預

2019-05-29 10:17

美封殺華為 中國指控濫用WTO國家安全例外條款

2019-05-29 08:43

台股ADR除日月光外全倒 聯電大跌6.93％

2019-05-29 08:11

貿易戰升溫 衝擊亞洲塑膠業

2019-05-29 00:21

日本破記錄高溫 網傳多啦A夢模型「熱到融」10萬網友被騙了！

2019-05-29 13:41

憂美中貿易戰拉長 美股開高收低道瓊跌237點

2019-05-29 06:11

2死17傷！日男持刀無差別攻擊小學生 犯後自盡

2019-05-29 00:07

土耳其堅持購買俄國飛彈 美國考慮停止土國F-35培訓

2019-05-29 11:02

遊戲輸不起？14歲富二代27刀斬殺好友 判監3年半

2019-05-29 13:41

陸補貼企業金額創新高 恐影響美中貿易談判

2019-05-28 23:46

川普訪加賀號 美總統登日艦第一人

2019-05-28 23:59

誰是下任歐盟主席？梅克爾挺德國人 馬克宏要會說法語

2019-05-29 11:15

電腦網路遭駭客癱瘓 巴爾的摩市長拒絕支付贖金

2019-05-29 14:34

孔鉉佑接中國駐日大使 指中方不會在貿易戰退讓

2019-05-29 10:04

日媒：日本向大陸提議創設2+2對話

2019-05-28 21:34

懷疑新婚妻出軌 24歲警潑酸嗆：我是綠油油草原

2019-05-29 16:27

影／另類生活智慧王 牛糞塗車有效抵擋炎夏高溫

2019-05-29 12:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top