被控參與中國千人計畫 美科學家遭起訴不認罪

2019-05-29 16:35 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合28日電



印度裔美國科學家魯克曼（Turab Lookman）參與中國對外招募人才的「千人計畫」卻未吐實，被控三度做不實陳述；他28日出庭，不認罪相關指控，當庭飭回並以5萬元交保。

魯克曼23日在新墨西哥州聖塔菲（Santa Fe）的自宅被捕，聯邦調查局（FBI）探員在他的住處搜出美國和英國護照、一部手提電腦、硬碟和「與中國合作的通訊」。

當局表示，魯克曼會被FBI盯上，是因為他向同事炫耀擁有四個國家的公民資格。他2017年回答就業問卷和聯邦官員徵詢是否受雇或應徵中國「千人計畫」，但他都沒照實回答；FBI表示，就業問卷每五年填一次，他很可能2012年就已回答過相關問題。

聯邦大陪審團22日指控魯克曼在2017年11月至2018年9月間，三度做不實陳述，指他自2008年收受中國薪酬，並與中國海外科學家建立關係和合作；不實陳述罪名若成立，最高可判五年徒刑。

魯克曼落網前任職於能源部科研機構「洛薩拉摩斯國家實驗室」（Los Alamos National Laboratory）；他1999年起在LANL工作，LANL的任務是確保美國核子彈藥庫安全、減少武器威脅，處理能源、基礎建設、衛生和安全問題。

檢方形容，「千人計畫」是中國招募可取得外國技術與智慧財產知識、熟悉相關知識者的計畫，這是中國為扭轉數十年來人才外流情況而推動的其中一項國家計畫。

魯克曼的律師林內博格（Paul Linnenburger）說，檢方未證實當事人在LANL任職期間，取得或下載任何高機密文件，即便魯克曼的權限很高，但歷年研究成果均已公開。

魯克曼獲釋後必須配戴電子監控裝置，受審前的旅遊範疇受限於新墨西哥州最大城阿布奎基市（Albuquerque）。