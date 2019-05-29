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美國墮胎禁令爭議 大法官不涉入各州立法糾紛

2019-05-29 15:53世界日報 記者胡玉立╱綜合報導

美國墮胎禁令引發爭議。 美聯社
美國墮胎禁令引發爭議。 美聯社
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聯邦最高法院28日帶有妥協意味的兩項裁決顯示，大法官對各州墮胎法規採開放立場。最高法院28日的裁決，維護了印第安納州一項受反墮胎者支持的胎兒遺骸處置規定。但另一有關次級法院推翻「因性別、種族或殘疾而墮胎禁令」上訴案，大法官拒絕受理。

印州有關胎兒遺骸處置規定和「不得因性別、種族或殘疾而墮胎」禁令，都是副總統潘斯在2016年擔任印州州長時簽署通過。

受高院保守派大法官占多數激勵，各州反墮胎人士正積極推動幾近完全禁止墮胎法。阿拉巴馬州甫於5月通過全美最嚴格禁止墮胎法律，女性懷孕幾乎不得墮胎，甚至遭性侵或亂倫懷孕也不得拿掉胎兒。有些州立法規定，若測到胎兒心跳（通常妊娠六周左右）就禁止墮胎。

預料高院會持續處理墮胎權相關案件。但高院28日對印州墮胎法規的裁決顯示，目前它不打算涉入各州一連串墮胎權立法爭議。

在胎兒遺骸處置規定方面，最高法院推翻了第七巡迴上訴法院裁決，改為允許印州強制要求墮胎診所在執行墮胎後，像對待人類遺骸那樣，埋葬或火化胎兒遺骸。大法官在未簽名意見中指出，此案不涉及限制墮胎權利。但兩位自由派大法官魯絲．金斯柏（Ruth Bader Ginsburg）和桑妮亞‧薩多馬友（Sonia Sotomayor），對此案持不同意見。其中，金斯柏表示，這個議題的確意指女性有權「不受州政府的不當干涉」進行墮胎。

潘斯發言人法拉則將高院的此項裁決與墮胎權扯上關係，指潘斯讚揚高院「要求對流產胎兒遺體表示尊重，是在維護印州守護人類神聖生命的部分法律」。

另一項遭第七巡迴上訴法院推翻的法規：「禁止婦女因性別、種族或殘疾而墮胎」，高院拒絕聽取州政府上訴要求 ，但表示最高法院的決定「並未表達對此案觀點」。

支持推翻1973年高院裁定全國墮胎合法化的「羅伊對韋德案」（Roe v. Wade）案的大法官托馬斯（Clarence Thomas），對此事撰寫20頁意見指出，「印第安納州的條款展現該州對防止墮胎成為現代優生學工具的強烈興趣」，「法院今天拒絕涉及這些問題，但我們無法永遠迴避。」

不過，金斯柏在反對意見中譴責另一位保守派大法官托馬斯，指他將稱墮胎女性稱為「母親」是錯誤的。她說：「行使受憲法保護的終止懷孕權利的婦女，不是『母親』。」

值得注意的是，兩位通常投票支持墮胎權的自由派大法官布萊爾（Stephen Breyer）和艾莉娜‧凱根（Elena Kagan），28日都保持沉默。

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