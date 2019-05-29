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美國聯邦最高法院一個裁定 挺墮胎、反墮胎兩種解讀

2019-05-29 15:53世界日報 記者胡玉立╱綜合報導

美國支持墮胎和反對墮胎者兩種解讀。 魏碧洲
美國支持墮胎和反對墮胎者兩種解讀。 魏碧洲
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聯邦最高法院28日出人意料地就印第安納州限制墮胎法律，作出兩項不同裁決，外界得以一窺包括川普任命的兩名大法官戈薩奇（Neil Gorsuch）和卡瓦諾（Brett Kavanaugh）在內的九人法庭，會如何看待墮胎權爭議問題。

墮胎權爭議正反兩造人士對最高法院的裁決，解讀殊異。大法官的未簽名意見允許印州規定所有胎兒遺骸都要被埋葬或火化。反墮胎人士認為，這項規定向前跨出一步：認定胚胎組織是值得尊嚴對待的人類遺體，並非醫療廢棄物。

但主張墮胎權利的團體反駁說，最高法院的判例並不認為胚胎是人。計畫生育組織（Planned Parenthood）發表聲明指出，印州立法目的是要「羞辱和汙名化尋求墮胎婦女」。

至於另一項被巡迴法院推翻的印州法律禁令：「禁止因胎兒種族、性別或殘疾而進行選擇性墮胎」，儘管各方認為該上訴案直指墮胎權核心爭議，等著看最高法院如何裁奪，結果卻遭大法官拒絕審理。

反墮胎人士原本預期此案可以翻轉1973年最高法院首度維護女性墮胎權的「羅伊對韋德」（Roe v. Wade）案 ，眼見法院迴避此事，「為生命而走」（March for Life）主席曼西尼（Jeanne Mancini）譴責道：「沒有人應該為自己出生時患有唐氏綜合症或因皮膚顏色而失去生命。」

儘管此案現在沒戲唱，但2019年至今，已有12個州陸續頒布限制墮胎新規定和禁令，往後最高法院還有很多機會重新考慮墮胎權是否合憲。

與此同時，反墮胎運動人士和主張反墮胎占多數的州立法機構大多認為，隨著川普新任命大法官人數增加，多數大法官終將直搗46年前的「羅伊對韋德」案核心，可望推翻婦女墮胎權。

大法官川普
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