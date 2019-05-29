捍衛墮胎權 加州聯邦參議員賀錦麗：禁令須聯邦定奪

2019-05-29 15:53 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合28日電



民主黨總統參選人、參議員賀錦麗。 世界日報記者魏碧洲／攝影 分享 facebook

鑑於許多州通過限制墮胎的法案，加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）28日提出建議，要求凡是在非法限制墮胎的州與地方，墮胎禁令必須在獲得聯邦批准後才能實施。網飛公司（Netflix）則宣布，如果喬治亞州限制墮胎的法案生效，公司將重新考慮在喬州的投資。

賀錦麗表示，最高法院1973年裁決墮胎合法，她的建議適用於違反最高法院裁決的州和地方，這些州新制定的墮胎法必須向司法部說明後才能生效。

賀錦麗是2020年民主黨多位總統參選人之一，強烈批評阿拉巴馬和密蘇里等州的墮胎禁令。她還與其他聯邦參議員共同提出婦女健康保護法，禁止政府部門對墮胎組織加以限制。

賀錦麗的競選團隊表示：「婦女的健康和墮胎權如今面臨全面攻擊，賀錦麗參議員表示要堅決回擊，並在禁令生效前予以封殺。」

網飛公司聲明說，如果喬治亞州的限制墮胎法案生效執行，他們將重新考慮在喬州製作電影和電視的投資，但公司目前在喬州的業務仍繼續進行。

網飛在喬州製作的劇目包括犯罪劇Ozark和超自然驚悚片Stranger Things，公司表示，他們將與維權組織合作，在聯邦法院對喬州的法案提出司法挑戰。

喬州是美國電影和電視的製作中心，在娛樂界呼籲對喬州發起抵制後，網飛公司是好萊塢的第一個製作商公開宣布，要重新考慮在喬州的製作拍攝。

公司的一名主管表示：「我們在喬州的影視製作有許多女性員工，她們的權益和許多其他婦女一樣，將因為喬州的法案而受到嚴重影響。這就是我們為何要與美國公民自由聯盟（ACLU）等組織一起，到聯邦法院採取司法行動。但喬州的法案目前尚未實施，我們仍將繼續在喬州拍攝。」