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最後1家墮胎診所周末關閉 密蘇里州無墮胎領先全美

2019-05-29 15:53世界日報 編譯馬永慶╱綜合28日電

密蘇里州最後一所墮胎診所將關閉，成全美國第一個無墮胎診所的州。 世界日報記者魏碧...
密蘇里州最後一所墮胎診所將關閉，成全美國第一個無墮胎診所的州。 世界日報記者魏碧洲／攝影
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密蘇里州最後一家「計畫生育（Planned Parenthood）」墮胎診所的高層28日透露，由於州府威脅不會更新其執照，該診所可能在本周末關閉。

美聯社報導，位於聖路易的「計畫生育」說，它的執照將於31日到期，如果不能獲續期，密蘇里州將成為1973年聯邦最高法院在「羅伊對韋德案」（Roe v. Wade）中把墮胎合法化以來，全美首個沒有墮胎診所的州。

「計畫生育」的總裁兼執行長溫麟衍（Leana Wen）說：「這不是演習，不是警告，而是真實的事，並且是一場公共衛生危機。」

根據「計畫生育」28日提起的訴訟（爭取繼續經營），州衛生廳今年4月到該診所調查一名病人的投訴。

該診所說，衛生廳沒有具體說出投訴內容，但表示隨後的調查「發現有許多手術可能不夠完善」，需要由直接參與患者護理的醫生以及主治醫師解釋。

該訴訟指出，州府希望與七名醫生面談，包括不再在診所工作的醫生在內，其中兩名醫生願意，但其餘的不願意，而診所不能強迫他們。

由於衛生廳決定在訪談完成前不會更新該診所的執照，因此在訪談中出現任何僵局都有重大影響。

全美有六個州通過全面反墮胎的法案，密蘇里州是其中之一。共和黨州長帕森（Mike Parson）24日簽署一項法案，當中禁止懷孕八周的婦女墮胎，即使在強暴和亂倫的情況下懷孕也不例外。

密蘇里州這項禁厲法律將於8月28日生效，違反八周禁令的醫生可能面臨5至15年監禁，而墮胎的婦女不會被起訴。

倘若這所聖路易診所不能夠再為婦女墮胎，那麼離此最近的墮胎診所分別位於堪薩斯市郊區和伊利諾州的葛蘭奈市（Granite City），前者距離聖路易260哩，後者在聖路易的密西西比河對面。

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