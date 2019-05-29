影／狂！川普鐵粉募上億元建美墨長城 打算1美元賣政府

2019-05-29 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



美國國防部之前調用近10億美元資金供美墨邊境築牆，24日被聯邦法官下令禁止，川普總統的死忠支持者索性上網眾籌募得大筆資金，上周末起啟動民間築牆的工程計畫，動工3天已完成近1英里（約1.6公里）的長度，並打算在完工後以1美元賣給聯邦政府。

川普的邊境築牆預算去年遭國會回絕後，美國空軍退伍軍人考費基（Brian Kolfage）就決定上網募款，成功籌得超過2200萬美元（約台幣7億元），用於設立非營利組織「我們築牆股份有限公司」（WeBuildtheWall Inc），雇用工程承包商來築牆。該公司代表稱，有近50萬美國人捐款。

三截肢並領有紫心勳章的考費基，27日上推特釋出上周末施工的照片與近一分鐘影像，他告訴媒體，圍牆起點是格蘭德河，將延伸到美國陸軍工兵團稱無法施工的克里斯托．雷伊山（Mount Cristo Rey）。

「我們創造歷史了！」考費基寫道：「第一個眾籌資助的國際邊境牆！」

這一段私人圍牆蓋在川普支持者艾倫（Jeff Allen）共同持有的新墨西哥州桑蘭公園市（Sunland Park, NM）境內土地上，緊鄰德州艾爾帕索（ El Paso, TX），跨過邊境即墨西哥的華雷斯城（Ciudad Juarez）。

「這就是美國人說，『國會沒用，我們自己來戰，我們會自己來蓋（牆）』。」艾倫表示：「這裡不是歐洲，而是美國，我們會保護自己的邊境。」

艾倫否認他憎恨移民，稱自己的妻子就是墨西哥人，女兒更在華雷斯城出生。自己捐地蓋牆無關種族主義，對他來說是自保，美國需要一個安全的邊境，想移民的人們應該到港埠排隊申請。

考費基聲稱，施工地點是整個美墨邊境走私最猖獗的地方，每天平均1千人偷渡，但整個工程必須秘密進行，一方面避免國際糾紛，同時也避免反築牆團體透過法律訴訟妨礙施工。他還表示，只要圍牆施工完畢，就準備以1美元的價格，將所有權賣給美國聯邦政府。

根據《CNN》報導，白宮前首席策士巴農擔任「我們築牆公司」諮詢委員會主席，他指出新建起的私人圍牆將連結兩段33.8公里長的既有圍籬，必須讓反對團體措手不及。出任法務長的堪薩斯州前州務卿柯巴契（Kris Kobach）表示，這段工事成本預估最高8百萬美元，最花錢的部分是整理坡地土石。媒體依此估算，認為該公司剩下款項還可在平坦地形上，再建約3.2公里的圍牆。