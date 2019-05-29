親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

房東出招 華嫂冰室3月才開幕就高價喊賣

Uber條款6月上路！律師：為何總保護業者而非乘客？

影／狂！川普鐵粉募上億元建美墨長城 打算1美元賣政府

2019-05-29 12:55聯合報 記者周辰陽╱即時報導

美國國防部之前調用近10億美元資金供美墨邊境築牆，24日被聯邦法官下令禁止，川普總統的死忠支持者索性上網眾籌募得大筆資金，上周末起啟動民間築牆的工程計畫，動工3天已完成近1英里（約1.6公里）的長度，並打算在完工後以1美元賣給聯邦政府。

川普的邊境築牆預算去年遭國會回絕後，美國空軍退伍軍人考費基（Brian Kolfage）就決定上網募款，成功籌得超過2200萬美元（約台幣7億元），用於設立非營利組織「我們築牆股份有限公司」（WeBuildtheWall Inc），雇用工程承包商來築牆。該公司代表稱，有近50萬美國人捐款。

三截肢並領有紫心勳章的考費基，27日上推特釋出上周末施工的照片與近一分鐘影像，他告訴媒體，圍牆起點是格蘭德河，將延伸到美國陸軍工兵團稱無法施工的克里斯托．雷伊山（Mount Cristo Rey）。

「我們創造歷史了！」考費基寫道：「第一個眾籌資助的國際邊境牆！」

這一段私人圍牆蓋在川普支持者艾倫（Jeff Allen）共同持有的新墨西哥州桑蘭公園市（Sunland Park, NM）境內土地上，緊鄰德州艾爾帕索（ El Paso, TX），跨過邊境即墨西哥的華雷斯城（Ciudad Juarez）。

「這就是美國人說，『國會沒用，我們自己來戰，我們會自己來蓋（牆）』。」艾倫表示：「這裡不是歐洲，而是美國，我們會保護自己的邊境。」

艾倫否認他憎恨移民，稱自己的妻子就是墨西哥人，女兒更在華雷斯城出生。自己捐地蓋牆無關種族主義，對他來說是自保，美國需要一個安全的邊境，想移民的人們應該到港埠排隊申請。

考費基聲稱，施工地點是整個美墨邊境走私最猖獗的地方，每天平均1千人偷渡，但整個工程必須秘密進行，一方面避免國際糾紛，同時也避免反築牆團體透過法律訴訟妨礙施工。他還表示，只要圍牆施工完畢，就準備以1美元的價格，將所有權賣給美國聯邦政府。

根據《CNN》報導，白宮前首席策士巴農擔任「我們築牆公司」諮詢委員會主席，他指出新建起的私人圍牆將連結兩段33.8公里長的既有圍籬，必須讓反對團體措手不及。出任法務長的堪薩斯州前州務卿柯巴契（Kris Kobach）表示，這段工事成本預估最高8百萬美元，最花錢的部分是整理坡地土石。媒體依此估算，認為該公司剩下款項還可在平坦地形上，再建約3.2公里的圍牆。

考費基稱他已經獲得川普與聯邦國土安全部許可，國土安全部未回應媒體查證，海關及邊境保衛局稱此事與他們無關，桑蘭公園市當局稱施工計畫未經申請、未獲許可，已經發出停止施工的命令。

美國空軍退伍軍人考費基去年在眾籌網站募得超過2200萬美元，設立「我們築牆公司」...
美國空軍退伍軍人考費基去年在眾籌網站募得超過2200萬美元，設立「我們築牆公司」，在美墨邊境的私人土地上築起高牆。這項計畫上周末起開工，已完成近1英里。考費基表示，願在施工完成後以1美元出售給聯邦政府。路透
分享

川普墨西哥移民
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

美國新州亞裔家庭收入最高 貧富差距最大

2019-05-29 11:58

42人中槍7死 芝國殤周末增千名警力仍血腥

2019-05-29 11:56

龍捲風接二連三襲俄亥俄州 8萬戶停電至少1死

2019-05-29 10:25

別跟川普搭空軍一號！幕僚揭飛行癖 怨嘆「待不下去」

2019-05-29 10:00

在夏州被鯊魚咬死男子 來自沙加緬度

2019-05-28 19:13

諾曼第登陸75周年 各校回顧關鍵戰役

2019-05-28 18:55

國殤日╱柯林頓紐約州遊行 緬因州為老布希留空位

2019-05-28 18:30

輟學參戰 3老兵國殤日獲遲來畢業證書

2019-05-28 17:24

國殤日 潘斯阿靈頓公墓獻花

2019-05-28 16:54

川普對駐日美軍說 美航母設計錯誤

2019-05-28 15:09

南加州就業增房市競爭劇 利率新低仍一屋難求

2019-05-28 14:26

假造川普發言 知名學者被本尊逮個正著

2019-05-28 14:19
看更多

熱門文章

美中科技冷戰下 BBC盤點7大領先世界的中國科技

2019-05-28 15:41

澳智庫：亞太強國美第一陸緊追 台灣唯一分數下滑國家

2019-05-28 23:24

沒有雪崩沒有狂風 竟有11人死在排隊的珠峰上

2019-05-28 19:51

川普封殺華為 鄉村手機恐斷訊…國會急救

2019-05-28 15:02

日本隨機殺童案 兇持30公分菜刀一秒砍一個

2019-05-29 08:35

和天皇乾杯純粹作作樣子 真相是：川普滴酒不沾

2019-05-28 14:20

影／好市多如何挑起你的爆買欲？美媒：靠這三點

2019-05-28 18:13

川普對駐日美軍說 美航母設計錯誤

2019-05-28 15:09

影／車禍後民眾圍觀拍照 警察爆氣要求直視死者「看個夠！」

2019-05-28 13:25

貿易戰代價6,000億美元 台灣二大產品曝險高

2019-05-28 23:48

中國等九國列入匯率操縱觀察名單 美財政部：密切關注

2019-05-29 07:31

雞排+珍奶當道！紐約瘋亞洲風味炸雞

2019-05-28 22:12

道瓊重挫237點 美中貿易戰疑慮難消

2019-05-29 07:18

8年開了6次刀！醫學院正妹小腦異常 即將畢業圓夢

2019-05-28 14:29

別跟川普搭空軍一號！幕僚揭飛行癖 怨嘆「待不下去」

2019-05-29 10:00

低頭惹的禍？耳機線被電梯門纏住 她成無頭屍獨上四樓

2019-05-29 11:43

越獄真實版？為了進入歐洲討生活 躲在汽車儀表板後

2019-05-28 18:04

影／日男當街砍殺學童 目擊者：孩子們嚇到動不了

2019-05-28 17:01

競爭太激烈 亞洲廉航每載一乘客頂多賺5美元

2019-05-28 18:41

美國圍堵華為 築「新柏林圍牆」

2019-05-29 00:36

華為4包裹錯送到美 FedEx說只是誤轉

2019-05-28 14:46

陸製Model 3售價周五揭曉 傳要人民幣30萬至35萬元

2019-05-28 20:06

日本川崎19人遭砍事件 兇嫌身分確認

2019-05-28 23:41

貝佐斯前妻 承諾捐出1.1兆財產半數做慈善

2019-05-28 23:20

環時：中國拿起稀土這個武器是遲早的事

2019-05-29 09:51

珠峰「塞車」10天奪11命… 尼泊爾拒限登山人數

2019-05-28 14:38

華為風暴 任正非辦公桌擺1本「美國陷阱」

2019-05-28 23:45

反擊！華為在美提起訴訟 批「用立法代替審判」

2019-05-29 10:00

華為風暴 川普築牆擋不住中國掌控泰半網路

2019-05-28 22:37

台股ADR除日月光外全倒 聯電大跌6.93％

2019-05-29 08:11

美封殺華為 中國指控濫用WTO國家安全例外條款

2019-05-29 08:43

300萬本英護照大方送 脫歐大將向歐洲人釋善意

2019-05-28 13:33

憂美中貿易戰拉長 美股開高收低道瓊跌237點

2019-05-29 06:11

貿易戰升溫 衝擊亞洲塑膠業

2019-05-29 00:21

2死17傷！日男持刀無差別攻擊小學生 犯後自盡

2019-05-29 00:07

打撈新進度！ 日防長：尋獲失事F-35A引擎與主翼

2019-05-28 13:20

陸補貼企業金額創新高 恐影響美中貿易談判

2019-05-28 23:46

日防衛大臣：尋獲失事F-35發動機及主翼零件

2019-05-28 16:26

川普訪加賀號 美總統登日艦第一人

2019-05-28 23:59

又嗆聲！人民日報：勿低估中方反制 勿謂言之不預

2019-05-29 10:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top