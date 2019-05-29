親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

Uber條款6月上路！律師：為何總保護業者而非乘客？

熊海靈6月1日凱道挺韓 親揭韓流不滅內幕

美國新州亞裔家庭收入最高 貧富差距最大

2019-05-29 11:58世界日報 記者謝哲澍／新澤西州報導

電影瘋狂亞洲富豪(Crazy Rich Asians)加深許多人亞裔富有的刻板印象，但Jersey Promise報告指出，儘管亞裔為新州經濟做出重要貢獻，仍有26%的亞裔家庭生活在貧困線下，亞裔家庭的貧富差距也在各族裔中最為顯著。

根據報告，新州印度裔家庭薪資中位數最高，中國大陸、台灣、日本緊隨其後。亞裔工薪階層持工作簽證，數量遠超其他族裔；無論是作為生產者、消費者、企業主和納稅人，亞裔對新州經濟的貢獻均遠超其人口比率。亞裔購買力2010至2017年成長53％，達570億元，預計2022年將增31％達748億元；兩時期新州平均購買力增幅為23％、16％，2022年為5694億元。報告稱，在經濟大衰退後的2010至2017年期間，如果沒有亞裔移民的經濟貢獻，新州GDP當時將出現負增長，54%新州亞裔為小企業主，遠超白人(26%)和西語裔(15%)。

然而，高收入中位數掩蓋了巨大的貧富差距。新州許多專業領域，包括醫藥、金融保險、製造業、科研技術等行業都不乏亞裔身影；但另有大量亞裔居民從事外賣、美甲、洗衣店、超市、日托等行業，易被忽略；即使在高端行業，亞裔面對著「看不見的職場天花板」(bamboo ceiling)，甚至受到職場歧視(28%)。新州母語非英語居民占46%。

報告建議新州政府通過貸款、減稅等方式支持小企業主，同時減少亞裔的就業和晉升阻礙，進一步提高新州的職場平等。

亞裔家庭貧富差距大，許多人無話語權。 (取自報告)
亞裔家庭貧富差距大，許多人無話語權。 (取自報告)
分享

新州亞裔薪資中位數，依序：印度、中國、台灣、日本、菲律賓、韓國、其他、巴基斯坦、...
新州亞裔薪資中位數，依序：印度、中國、台灣、日本、菲律賓、韓國、其他、巴基斯坦、孟加拉、越南。 (取自報告)
分享

亞裔職場
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

42人中槍7死 芝國殤周末增千名警力仍血腥

2019-05-29 11:56

龍捲風接二連三襲俄亥俄州 8萬戶停電至少1死

2019-05-29 10:25

別跟川普搭空軍一號！幕僚揭飛行癖 怨嘆「待不下去」

2019-05-29 10:00

在夏州被鯊魚咬死男子 來自沙加緬度

2019-05-28 19:13

諾曼第登陸75周年 各校回顧關鍵戰役

2019-05-28 18:55

國殤日╱柯林頓紐約州遊行 緬因州為老布希留空位

2019-05-28 18:30

輟學參戰 3老兵國殤日獲遲來畢業證書

2019-05-28 17:24

國殤日 潘斯阿靈頓公墓獻花

2019-05-28 16:54

川普對駐日美軍說 美航母設計錯誤

2019-05-28 15:09

南加州就業增房市競爭劇 利率新低仍一屋難求

2019-05-28 14:26

假造川普發言 知名學者被本尊逮個正著

2019-05-28 14:19
看更多

熱門文章

美中科技冷戰下 BBC盤點7大領先世界的中國科技

2019-05-28 15:41

澳智庫：亞太強國美第一陸緊追 台灣唯一分數下滑國家

2019-05-28 23:24

沒有雪崩沒有狂風 竟有11人死在排隊的珠峰上

2019-05-28 19:51

川普封殺華為 鄉村手機恐斷訊…國會急救

2019-05-28 15:02

和天皇乾杯純粹作作樣子 真相是：川普滴酒不沾

2019-05-28 14:20

日本隨機殺童案 兇持30公分菜刀一秒砍一個

2019-05-29 08:35

影／好市多如何挑起你的爆買欲？美媒：靠這三點

2019-05-28 18:13

川普對駐日美軍說 美航母設計錯誤

2019-05-28 15:09

影／車禍後民眾圍觀拍照 警察爆氣要求直視死者「看個夠！」

2019-05-28 13:25

貿易戰代價6,000億美元 台灣二大產品曝險高

2019-05-28 23:48

中國等九國列入匯率操縱觀察名單 美財政部：密切關注

2019-05-29 07:31

雞排+珍奶當道！紐約瘋亞洲風味炸雞

2019-05-28 22:12

道瓊重挫237點 美中貿易戰疑慮難消

2019-05-29 07:18

8年開了6次刀！醫學院正妹小腦異常 即將畢業圓夢

2019-05-28 14:29

指聯邦快遞擅把包裹改寄美國 華為：重新檢視合作關係

2019-05-28 12:55

越獄真實版？為了進入歐洲討生活 躲在汽車儀表板後

2019-05-28 18:04

別跟川普搭空軍一號！幕僚揭飛行癖 怨嘆「待不下去」

2019-05-29 10:00

影／日男當街砍殺學童 目擊者：孩子們嚇到動不了

2019-05-28 17:01

競爭太激烈 亞洲廉航每載一乘客頂多賺5美元

2019-05-28 18:41

影／跟死神賽跑！ 聖母峰本季第11名登山客死亡

2019-05-28 12:49

低頭惹的禍？耳機線被電梯門纏住 她成無頭屍獨上四樓

2019-05-29 11:43

美國圍堵華為 築「新柏林圍牆」

2019-05-29 00:36

華為4包裹錯送到美 FedEx說只是誤轉

2019-05-28 14:46

陸製Model 3售價周五揭曉 傳要人民幣30萬至35萬元

2019-05-28 20:06

貝佐斯前妻 承諾捐出1.1兆財產半數做慈善

2019-05-28 23:20

日本川崎19人遭砍事件 兇嫌身分確認

2019-05-28 23:41

環時：中國拿起稀土這個武器是遲早的事

2019-05-29 09:51

珠峰「塞車」10天奪11命… 尼泊爾拒限登山人數

2019-05-28 14:38

華為風暴 任正非辦公桌擺1本「美國陷阱」

2019-05-28 23:45

反擊！華為在美提起訴訟 批「用立法代替審判」

2019-05-29 10:00

華為風暴 川普築牆擋不住中國掌控泰半網路

2019-05-28 22:37

台股ADR除日月光外全倒 聯電大跌6.93％

2019-05-29 08:11

美封殺華為 中國指控濫用WTO國家安全例外條款

2019-05-29 08:43

300萬本英護照大方送 脫歐大將向歐洲人釋善意

2019-05-28 13:33

憂美中貿易戰拉長 美股開高收低道瓊跌237點

2019-05-29 06:11

貿易戰升溫 衝擊亞洲塑膠業

2019-05-29 00:21

2死17傷！日男持刀無差別攻擊小學生 犯後自盡

2019-05-29 00:07

打撈新進度！ 日防長：尋獲失事F-35A引擎與主翼

2019-05-28 13:20

陸補貼企業金額創新高 恐影響美中貿易談判

2019-05-28 23:46

日防衛大臣：尋獲失事F-35發動機及主翼零件

2019-05-28 16:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top