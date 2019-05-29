美國新州亞裔家庭收入最高 貧富差距最大

2019-05-29 11:58 世界日報 記者 世界日報 記者 謝哲澍 ／新澤西州報導



電影瘋狂亞洲富豪(Crazy Rich Asians)加深許多人亞裔富有的刻板印象，但Jersey Promise報告指出，儘管亞裔為新州經濟做出重要貢獻，仍有26%的亞裔家庭生活在貧困線下，亞裔家庭的貧富差距也在各族裔中最為顯著。

根據報告，新州印度裔家庭薪資中位數最高，中國大陸、台灣、日本緊隨其後。亞裔工薪階層持工作簽證，數量遠超其他族裔；無論是作為生產者、消費者、企業主和納稅人，亞裔對新州經濟的貢獻均遠超其人口比率。亞裔購買力2010至2017年成長53％，達570億元，預計2022年將增31％達748億元；兩時期新州平均購買力增幅為23％、16％，2022年為5694億元。報告稱，在經濟大衰退後的2010至2017年期間，如果沒有亞裔移民的經濟貢獻，新州GDP當時將出現負增長，54%新州亞裔為小企業主，遠超白人(26%)和西語裔(15%)。

然而，高收入中位數掩蓋了巨大的貧富差距。新州許多專業領域，包括醫藥、金融保險、製造業、科研技術等行業都不乏亞裔身影；但另有大量亞裔居民從事外賣、美甲、洗衣店、超市、日托等行業，易被忽略；即使在高端行業，亞裔面對著「看不見的職場天花板」(bamboo ceiling)，甚至受到職場歧視(28%)。新州母語非英語居民占46%。

報告建議新州政府通過貸款、減稅等方式支持小企業主，同時減少亞裔的就業和晉升阻礙，進一步提高新州的職場平等。 亞裔家庭貧富差距大，許多人無話語權。 (取自報告) 分享 facebook