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42人中槍7死 芝國殤周末增千名警力仍血腥

2019-05-29 11:56世界日報 記者董宇╱芝加哥報導

儘管芝加哥新任市長萊特福特增派1200名警員上街巡邏，剛結束的國殤節長週末仍至少有42人中槍、7人死亡，中槍人數比去年同期略高，萊特福特28日表示對此情況「無法接受」，她也提到，黑槍是暴力案件不斷的主因，她誓言全力解決。

根據芝加哥論壇報(Chicago Tribune)紀錄，芝加哥2018年國殤日周末共有39人中槍、7人死亡，2017年45人中槍、7人死亡，血腥2016年則有71人中槍、6人死亡。

萊特福特說，芝市治安不僅執法面臨挑戰，包括市府員工甚至社區都受到挑戰，她希望所有市民參與防治暴力。

萊特福特表示，減少槍擊案的關鍵，必須嚴打非法槍枝，且必須讓民眾了解「拿槍不是解決爭端的辦法」。

芝市國殤日槍擊案自24日下午起就陸續發生，槍案範圍南至洛賽蘭(Roseland)，北則到西羅傑斯公園(West Rogers Park)，主要暴力事件集中在南區和西區等長期遭遇「貧困、幫派、毒品」問題地區。

根據警方報案記錄，25日共13人中槍，其中2人死亡，分別是「Greater Grand Crossing」社區43歲的韋德(Tito Wade)，和遠南區(Far South Side)31歲的布朗(Michael Brown)。

大部分槍案發生在26日，共有18人中槍，靠近西區同一街區在五小時內發生了兩起槍案，造成八人受傷，三人死亡。

27日晚，36歲男子蘇格特(Jonathan Szurgot)在西南區一家汽車旅店，與兩名10多歲男孩發生爭執後遭槍殺，兩少年嫌犯仍在逃。

最後一起周末兇殺案發生在28日凌晨，警方表示，22歲的阿瓜多(Alejandro Aguado)當天凌晨12時15分左右在羅根廣場(Logan Square)606號步道遭槍殺，另有兩人受傷。

警方表示，三人當時一起行走，三名男子靠近他們詢問幫派關係後開槍。

芝加哥在國殤日周末加派上千名警力上街，幾乎每個街口都可看到巡警。(特派員黃惠玲╱...
芝加哥在國殤日周末加派上千名警力上街，幾乎每個街口都可看到巡警。(特派員黃惠玲╱攝影)
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芝加哥福特幫派
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