輟學參戰 3老兵國殤日獲遲來畢業證書

2019-05-28 17:24 世界日報 編譯吳日君╱綜合27日電



賓州92歲的二戰陸軍老兵林克，在國殤日當天，終於獲得家鄉坎布里亞高地高中的畢業學位。 (美聯社) 分享 facebook 畢業永不嫌遲。曾參加二次大戰的陸軍老兵林克(Urban Link)，27日在賓州哈斯汀(Hastings)舉行的國殤紀念日儀式上，獲得遲來的高中畢業證書。

另外，兩名分別現年為95歲、85歲老兵，日前也在佛羅里達州與田納西州當地高中2019年畢業典禮獲得文憑。這三名老兵若當年沒有服兵役，會像一般高中生一樣繼續求學和畢業。

92歲的林克是在高中三年級時，未結束學業而直接參戰，被派至亞洲戰場，他也曾在日本沖繩服役；如今他獲得賓州哈斯汀的坎布里亞高地高中(Cambria Heights High School) 頒發的文憑，該高中前身為林克當年就讀的哈斯汀高中。

住在佛州的95歲老兵培瑞康(Joe Perricone)於1943年高中畢業前幾個月，加入陸軍服役，接下來三年裡，在二次世界大戰期間在歐洲從軍。克拉多克16歲加入空軍，服役八年後，獲得提供給二次大戰後返美退役年輕軍人完成高中課程考試的普通教育文憑(GED)。

培瑞康穿著鮮豔橘色畢業服與畢業帽，終於在他76年前就讀的佛羅里達希爾斯堡高中獲得畢業證書。1943年2月他加入陸軍，當年沒有機會念完高中最後一年。他於1946年二戰之後自歐洲返美，從沒機會參加正式高中畢業典禮。

典禮中，學校主管向培瑞康致敬，受到師生熱烈歡迎。當他走向舞台接受文憑時，受到人群大聲歡呼。培瑞康的孫子、法官帕勒莫(Thomas Palermo)表示，他與學區委員會與高中校長布蘭蒂(Gary Brady)共同促成祖父參加今年高中畢業典禮。

在田納西州，85歲老兵克拉多克(Bill William Arnold Craddock)16歲時就讀科學山高中，但尚未畢業就加入空軍並參與韓戰。若他留下來繼續高中學業，會於1953年與同學們一起畢業。雖然他在空軍近八年期間曾獲GED文憑，但從未參加實際畢業典禮。他於25日參加在天納西教堂山志願者高中2019年畢業典禮，66年之後，終於親手拿到高中畢業證書，受到師生熱烈掌聲。

克拉多克表示，他經歷了許多，才獲得這項喜悅。當問及他給畢業班建議時，他說：「努力學習並且成為好人。盡所能學習並獲得最好的教育。」