國殤日╱柯林頓紐約州遊行 緬因州為老布希留空位

2019-05-28 18:30 世界日報 編譯吳日君╱綜合27日電



前總統柯林頓與前國務卿喜萊莉‧柯林頓夫婦27日在家鄉紐約州上州查帕瓜(Chappaqua)參加國殤紀念日遊行。另一方面，在緬因州的紀念活動中，也留空位紀念去年過世的老布希總統與妻子芭芭拉。

比爾‧柯林頓在推特發文參加遊行消息，並說紐約州州長葛謨(Andrew Cuomo)也加入當日遊行行列。比爾‧柯林頓推文表示，他與喜萊莉、葛謨在美好的周一參加陣亡將士紀念日遊行，紀念那些為國捐軀人士，並感謝他們所做的一切。

據報導，遊行活動有數以千計民眾參加，共同向為美國付出生命人士致敬。隊伍包括地方學校、男女童軍與退伍軍人。遊行活動結束後，還有野餐與現場音樂表演。柯林頓夫婦於前幾年皆有參加遊行活動。

老布希總統長期居住的緬因州肯尼邦克港，在27日也舉辦遊行活動，主辦單位美國退伍軍人會(The American Legion)特別留了兩個空椅給去年過世的老布希與芭芭拉夫婦，紀念永不凋謝的老兵老布希。兩人在幾年前都會坐在同一位置觀看遊行。

美國退伍軍人會馬修斯(Mark Matthews)表示，老布希是肯尼邦克港的一份子，也是海軍退役軍人。老布希去年在參加退伍軍人會煎餅早餐會後，因病不適而錯過遊行活動。老布希去年11月30日去世、享年94歲，就在妻子芭芭拉過世幾個月之後。肯尼邦克港市經理史密斯(Laurie Smith)說，每天都能感受到老布希夫婦的缺席，「今夏將是一個沒有他們兩人的寂寞夏天。」